足球世界杯播放泽连斯基和平呼吁？FIFA说不

（德国之声中文网）在12月18日的足球世界杯决赛举行前，乌克兰总统泽连斯基原本想通过视讯联线的方式在体育场发表讲话，向世界传递一个和平的讯号。不过据乌方称，国际足联婉拒了这一提议。泽连斯基对此表示遗憾，同时也表示：尽管国际足联不让和平呼吁在世界杯决赛前播放，全世界也已经收到了乌克兰方面发出的讯号。

国际足联方面则称从未收到过相关请求。

泽连斯基对外界表示，足球的意义在于，"每个人都有胜利的机会，但是竞争是发生在球场上而非战场上。最糟糕的事情也不过是一张红牌，而不是红色按钮。如果足球能使人们团结，那么和平也能使人们团结。" 他被国际足联婉拒的演讲短片目前已经上传到YouTube平台。

乌克兰总统还披露，目前正在酝酿一次全球和平峰会，"这既是为了我们国家，也是为了一切可能遭受同样侵略、同样恐怖的国家，就像俄罗斯对我们所施加的那样。"泽连斯基认为，和平峰会有助于打造全新的全球安全架构。

乌克兰方面要求俄罗斯从包括克里米亚半岛在内的全部乌克兰领土上撤军，并且彻查战争罪行。

12月18日的世界杯决赛还发生了另一段插曲：俄罗斯异议团体"暴动小猫"(Pussy Riot)的几名成员冲入了球场中央进行抗议，旋即被安保人员阻止并带走。该组织表示，此举是为了让全球公众关注俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及遭当局羁押的异议人士纳瓦尔尼(Alexej Nawalny)。

乌克兰空军发言人伊格纳特上校

乌克兰军方现在则担心，俄军可能发动新一轮的导弹攻击"以庆祝新年"。乌克兰空军发言人伊格纳特上校(Yury Ignat)说，俄军有着一套非常明确的计划，确定了优先攻击目标，从而对乌克兰造成尽可能严重的破坏。"而且新一轮攻击的日期将用来取悦独裁者，同时也会用来取悦俄罗斯国内民众。"

最近几个星期以来，俄军改变了策略，优先精确打击乌克兰的重要能源基础设施。乌克兰各地的电网、供水管网、暖气管网时常因此而瘫痪。分析人士指出，俄军的这一策略旨在加大对正在过冬的乌克兰平民之压力，试图瓦解后者的斗志。

（德新社、法新社）

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