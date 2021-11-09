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距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？
距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。
按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
国际自由潜水发展协会（AIDA）就在直播比赛时移除台湾国旗一事正式向台湾道歉。相关声明表示，中国当局的投诉让其“措手不及”，以至于没有处理好此事。
北京冬奥将在2022年2月4日揭幕，在东京奥运成功举办后，外界关注中国会推出什么样的防疫措施。目前可以确定的是，海外观众将无缘参与。
印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
自打离开白宫，这位美国前总统未尝稍歇，果有斩获：好莱坞发出召唤。 特朗普踌躇满志，明言“不想错过这个特别的活动”。
天生残疾的Alhassane Baldé能操控轮椅飙出惊人时速40公里的惊人速度。他的目标是在东京残奥会上夺下奖牌。
伴随着盛大的文艺表演，第16届夏季残奥会8月24日晚在日本东京新国立竞技场开幕。本届残奥会共有来自162个代表团的4403名运动员参赛。
叙利亚难民Anas因为工作以外导致双腿残疾，皮划艇运动让他重新找回自信。如今他将以难民代表队选手的身份出战东京残奥。
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