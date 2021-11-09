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足坛体坛

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Thomas Bach President of the International Olympic Committee (IOC) announces Beijing as the city to host the the 2022 Winter Olympics during the 128th International Olympic Committee Session, in Malaysia's capital city of Kuala Lumpur July 31, 2015. REUTERS/Edgar Su

国际工会组织批评中共和国际奥委会 09.11.2021

距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
China's Peng Shuai serves to Japan's Nao Hibino during their first round singles match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Andy Brownbill)

彭帅事件：中国MeToo再现？会否影响网球生涯？ 04.11.2021

彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？
ARCHIV - 29.12.2017, China, Zhangjiakou, Olympia: ein Mann geht an einer Aufsteller mit dem Logo der Olympischen Winterspiele 2022 Peking vorbei. (zu dpa-Meldung: «Auf dem Weg nach Peking 2022: Wirtschaftlich vor, politisch zurück?» vom 23.02.2018) Foto: ---/Kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

北京冬奥进入百日倒计时:你需要了解这些 27.10.2021

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火 18.10.2021

按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。

17.10.2021, Athen*** Demonstranten hissen eine tibetische Flagge und ein Banner von einem Baugerüst auf dem Akropolis-Hügel. Drei Personen versuchten, aus Protest gegen die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking ein Transparent von der Akropolis in Athen zu hängen, wurden aber verhaftet, bevor sie ihre Mission beenden konnten. Im antiken Olympia wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen Reisen, wo das Olympischer Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird. +++ dpa-Bildfunk +++

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威 17.10.2021

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
Logo Beijing 2022 Winter Olympic Games Candidate City during the Stage 2, Chongli Tang Inn Hotel - Yanqing Badaling International Exhibition Centre (147,5Km) , of the 4th Tour of Beijing 2014, in China, on October 10, 2014. Photo Tim de Waele / DPPI

国际奥委会：中国人权状况不属职责范围 13.10.2021

国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。
Supporters of Guangzhou Evergrande cheer for their team during the Chinese Super League (CSL) final football match between Guangzhou Evergrande and Jiangsu Suning in Suzhou in China's eastern Jiangsu province on November 12, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

重金狠砸近十年 中国足球向何方？ 03.10.2021

为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
Small national flags of the Taiwan on a black background.

世锦赛国旗遭“下架” 主办方向台湾致歉 01.10.2021

国际自由潜水发展协会（AIDA）就在直播比赛时移除台湾国旗一事正式向台湾道歉。相关声明表示，中国当局的投诉让其“措手不及”，以至于没有处理好此事。
(171215) -- BEIJING, Dec. 15, 2017 () -- The emblem of Beijing 2022 Olympic Winter Games is unveiled during the enblem launch ceremony for the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Bejing, capital of China, Dec. 15, 2017. (/Ju Huanzong)

北京冬奥开放国内观众「安全泡泡」保护参与者 30.09.2021

北京冬奥将在2022年2月4日揭幕，在东京奥运成功举办后，外界关注中国会推出什么样的防疫措施。目前可以确定的是，海外观众将无缘参与。

专访印度羽毛球明星 26.09.2021

印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
A boxing belt presented to President Donald Trump, sits on the desk in Oval Office of the White House in Washington, Thursday, May 24, 2018, where Trump granted a posthumous pardon to Jack Johnson, boxing's first black heavyweight champion. (AP Photo/Susan Walsh)

特朗普有了新工作  09.09.2021

自打离开白宫，这位美国前总统未尝稍歇，果有斩获：好莱坞发出召唤。 特朗普踌躇满志，明言“不想错过这个特别的活动”。 

飙轮椅展翅高飞 26.08.2021

天生残疾的Alhassane Baldé能操控轮椅飙出惊人时速40公里的惊人速度。他的目标是在东京残奥会上夺下奖牌。
Fireworks explode as performers dance during the opening ceremony for the Tokyo 2020 Paralympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 24, 2021. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

东京残奥会开幕 25.08.2021

伴随着盛大的文艺表演，第16届夏季残奥会8月24日晚在日本东京新国立竞技场开幕。本届残奥会共有来自162个代表团的4403名运动员参赛。

叙利亚难民出战东京残奥 24.08.2021

叙利亚难民Anas因为工作以外导致双腿残疾，皮划艇运动让他重新找回自信。如今他将以难民代表队选手的身份出战东京残奥。
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