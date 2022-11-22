世乒赛德国队表现耀眼 率先杀入决赛

在成都举行的世乒赛上，以年轻阵容出征的德国男团出人预料地打入决赛。半决赛中，德国队在比分落后的情况下逆袭击败对手韩国队，晋级决赛。德国队将等待中国对和日本队之间的胜者。德国女队此次也表现不俗，一路闯入半决赛。