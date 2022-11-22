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对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼发表恐同言论，德国球员戈雷茨卡称其不可接受。德国内政部长费泽尔表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的“安全保证”之后，她才会出席这届世界杯。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
中国因为“清零”防疫政策放弃了2023年亚洲杯主办权，亚足联周一宣布由卡塔尔接替。卡塔尔也将从下个月开始主办2022年世界杯。
在成都举行的世乒赛上，以年轻阵容出征的德国男团出人预料地打入决赛。半决赛中，德国队在比分落后的情况下逆袭击败对手韩国队，晋级决赛。德国队将等待中国对和日本队之间的胜者。德国女队此次也表现不俗，一路闯入半决赛。
上周六发生的印尼足球惨剧造成至少125人死亡。专家分析说，暴力丛生的球迷文化、无能且添乱的警察和设施陈旧的体育场馆构成了致命的组合
印尼一体育场在一场足球赛后发生严重骚乱并引发恐慌。这场悲剧造成逾百人死亡，众多人受伤，不少人因遭踩踏窒息而死。印尼总统维多多已下令彻查，要求队足球比赛及安全程序进行彻底评估。
或许是有史以来最好的长跑手——来自肯尼亚的埃卢德·基普乔格——又打破了世界纪录，这次是在柏林。今年年初，在肯尼亚农场接受德国之声采访时，他透露了自己的成功秘诀。
印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。
这群体重过重的足球员受够坐冷板凳的滋味。他们站上足球场从事自己热爱的运动，反击德国社会中的“肥胖羞辱”。
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