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在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？
在周四德国队对阵哥斯达黎加队的世界杯小组赛中，观众们见证了历史：男足世界杯历史上的首位女主裁登场。不过，从弗拉帕尔的经历来看，她就是为这一时刻量身定制的不二人选。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。
这群体重过重的足球员受够坐冷板凳的滋味。他们站上足球场从事自己热爱的运动，反击德国社会中的“肥胖羞辱”。
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