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卡達世足12月2日日本對上西班牙，最後日本爆冷以2比1的成績擊敗西班牙，順利以E小組的排名第一的積分晉級16強。

世足：左踢德國右打西班牙 日本表現為何如此亮眼？

在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？  

卡塔尔世界杯赛上威风凛凛的法国女主裁判弗拉帕尔

世界杯的历史时刻：首位女主裁登场

在周四德国队对阵哥斯达黎加队的世界杯小组赛中，观众们见证了历史：男足世界杯历史上的首位女主裁登场。不过，从弗拉帕尔的经历来看，她就是为这一时刻量身定制的不二人选。  

伊朗国家队在世界杯赛场上拒唱国歌以示抗议

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。  

梅西热潮席卷全球 国际粉丝为阿根廷助威

阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”  

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梅西热潮席卷全球 国际粉丝为阿根廷助威

梅西热潮席卷全球 国际粉丝为阿根廷助威

FIFA World Cup Qatar 2022 Eröffnungszeremonie

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

与社会成见搏斗 印度女孩的摔跤手之路

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拒绝“肥胖羞辱” 超重男孩共组足球队

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