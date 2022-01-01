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对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。
这群体重过重的足球员受够坐冷板凳的滋味。他们站上足球场从事自己热爱的运动，反击德国社会中的“肥胖羞辱”。
42公里的马拉松，你觉得太难吗？这位82岁的女士是否能够治好你的精神内耗。她已经跑完了2300多次马拉松。
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