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伊朗国家队在世界杯赛场上拒唱国歌以示抗议

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。  

热情支持还是抵制收看？许多足球迷还犹豫不决

评论：卡塔尔世界杯，收看还是抵制？

史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。  

戴伊曾效力于德甲柏林赫塔队（资料图片）

伊朗"叛逆"前国脚戴伊抵制世界杯

卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。  

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？  

更多视频

FIFA World Cup Qatar 2022 Eröffnungszeremonie

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