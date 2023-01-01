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乌克兰赞扬暂停俄罗斯奥委会成员资格的决定

侵占乌克兰土地 国际奥委会暂停俄奥委会资质

国际奥委会表示，俄罗斯奥委会将无法继续获得任何官方资助。而对于是否允许俄罗斯运动员参加2024年巴黎奥运会仍有待商榷。
China | Asienspiele in Hangzhou

杭州亚运会闭幕 奖牌榜中国队遥遥领先

历时两周的亚运会周日在杭州闭幕。东道主中国获得了创纪录的201枚金牌，成为本次亚运会的最大赢家。
亚运组组织方事先宣布，这次开幕式出于绿色环保考虑，会打破传统，放弃烟火表演。取而代之的是场内观众可见的小型电子烟花，以及官方电视直播中出现的城市上空虚拟的 烟花。这种虚拟效果以假乱真，甚至有记者被他们在电视上看到的画面所迷惑，一家当地报纸报道说，在开幕式结束时，杭州上空升起了烟花。

杭州亚运会：虚实交汇的盛大表演

第19届亚运会9月23日在杭州拉开帷幕。作为疫情之后中国最大规模的国际运动会，本次亚运会开幕式的一大特点是运用数字技术创造特殊视觉效果，“以假乱真”。

杭州亞運 老百姓怎麼看？

杭州亞運開幕典禮當天，許多人趕往杭州錢塘江畔。與往年不同，今年開幕式放的是「電子煙火」。場外民眾的感受如何？

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杭州亞運 老百姓怎麼看？

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