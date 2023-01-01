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国际奥委会表示，俄罗斯奥委会将无法继续获得任何官方资助。而对于是否允许俄罗斯运动员参加2024年巴黎奥运会仍有待商榷。
历时两周的亚运会周日在杭州闭幕。东道主中国获得了创纪录的201枚金牌，成为本次亚运会的最大赢家。
第19届亚运会9月23日在杭州拉开帷幕。作为疫情之后中国最大规模的国际运动会，本次亚运会开幕式的一大特点是运用数字技术创造特殊视觉效果，“以假乱真”。
杭州亞運開幕典禮當天，許多人趕往杭州錢塘江畔。與往年不同，今年開幕式放的是「電子煙火」。場外民眾的感受如何？
荣获了世界杯足球冠军的西班牙女队还未来得及狂欢庆祝，已投入到一场声势浩大的MeToo运动当中。
2023年澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯即将开赛。德国之声DW的体育记者们将在布里斯班和奥克兰对两个主办国进行更加深入的探访和报道。
全球大约1000万人罹患帕金森症。这种无法治愈的脑部疾病，如今又有了一种能够缓解症状的新疗法。尽管科学界尚未证实运动治疗帕金森的实际功效，但是许多患者已经挥起了球拍。
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