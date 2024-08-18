越领导人苏林访华见习近平： 延续“竹子外交” 加强经济合作

正在访问中国的越共总书记、越南国家主席苏林周日晚抵达北京，将与久未公开露面的中国领导人习近平会唔。苏林被任命为越共总书记后的首次出访备受外界关注。

（德国之声中文网）越共中央总书记、越南国家主席苏林周日（8月18日）展开为期三天的访华行程，这是他本月初被任命为越共总书记后的首次出访。中国外交部本周四证实，苏林将分别会见中国国家主席习近平总书记。这也是苏林此次访华备受外界关注的原因之一，因为自7月底以来习近平未再公开露面，各种猜测甚嚣尘上。

据中国官媒新华社周日报道，当天傍晚，苏林抵达北京。抵京前，苏林一行访问了广州。越南国家通讯社越通社介绍， 在广州市黄花岗烈士陵园，苏林偕夫人和越南高级代表团向范鸿泰烈士墓献花和进香表达缅怀之情。范鸿泰是1924年6月18日在广州牺牲的一位越南爱国志士。其后，苏林一行参观了越南革命青年同志会总部旧址，这里与越南前主席胡志明1924年至1927年期间的革命生涯息息相关。

在广州，苏林还会见了中共中央政治局委员、广东省委书记黄坤明。越通社报道称，苏林表示，就任总书记后首次国事访问中国，是为了与中共总书记、国家主席习近平和其他中方领导人，共同商讨进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系水平的措施，进而建设具有战略意义的越中命运共同体。苏林重申，越南历来高度重视并将对华关系视为头等优先。同时，苏林高度评价广东省与越南地方间合作取得的良好成果，为越中关系整体发展作出贡献。

中国领导人习近平2023年12月年访问越南，并与时任越共中央总书记阮富仲举行了会面。 图像来源: Minh Hoang/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

在大国外交中保持平衡

中国郑州大学越南研究所所长于向东周六在《环球时报》英文版（Global Times）发文指出，预计苏林将进一步推进阮富仲倡导的“竹子外交”战略，“尽管苏林主席上任时间不长，但我们已经看到越南在与中国、美国和俄罗斯等大国的外交互动中表现出良好的平衡。”这篇评论文章继续写道：“苏林选择中国作为上任后首次出访的目的地，表明越南对与中国关系的高度重视。但同时，根据经验判断，越南不会冷落美国。”

上个月去世的越共总书记阮富仲曾这样描述越南的竹子外交：“越南的外交就像竹子一样，竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧，外交政策柔韧且睿智，执着而坚定”。这种外交的目的是通过与所有人合作的意愿来确保自己国家的独立，但不与他人结盟。本周有越南官员透露，苏林可能将出席9月在美国召开的联合国大会，与美国总统拜登会晤。

尽管中越在南海问题上偶有冲突，但两国在经贸合作领域发展良好。 图像来源: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

主要议题

中国和越南于1950年建交，2008年，两国建立了全面战略合作伙伴关系，并于2013年进一步加强战略合作伙伴关系，以应对更多共同关心的国际和地区问题。

路透社指出，苏林的此次访问确认了这两个共产党统治的邻国之间的紧密关系，尽管两国偶尔因能源丰富的南中国海边界问题发生冲突，但在经贸合作领域发展良好。该通讯社认为，在两国希望加强贸易往来的背景下，苏林访华期间，中越铁路会是一个重点议题。在中美贸易紧张局势下，越来越多的中国制造商将部分出口导向的业务转移到越南，顺畅的铁路连接至关重要。

俄罗斯官媒俄罗斯卫星通讯社也认为此次苏林访问北京的主要议题将是进一步加强经济联系。这篇题为“中国和越南向西方发出信号：双边关系强劲且稳定”的评论文章写道：“越南作为地区大国，通过铁路互联互通来加强与欧亚和西欧国家的全面关系是极为重要的。在此方面，中国的战略和中转作用不可替代。因此，北京谈判的正面信号，将有利于越南铁路运输并入中欧班列。”



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