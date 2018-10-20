越贵越好? 最贵巧克力评分最差

德国商品检测基金会对25种牛奶巧克力进行了检测，其中的24种评分获得“良”或者“中等”。只有一种巧克力因含有镍成份评分“及格”。而评分仅“及格”的巧克力恰恰是价格最贵的。
（德国之声中文网）当巧克力在口中慢慢融化时，糖分子在味蕾周围飞溅，香草，焦糖或坚果的香气扑鼻，巧克力的完美体验不过如此，对吧？德国商品检测基金会（Stiftung Warentest）认为，对巧克力质量的评判还不止这些。该商品检测基金会除了对巧克力的味道进行了检测之外，还进行了外观、成分、包装和污染物含量等项检测。
根据测试，获得最佳质量评级的品牌"Die gute Schokolade"具有浓郁的奶香味。该巧克力给人的口感是入口即化，香草味浓厚。而且包装精美，价格低廉，每100克售价仅1欧元，因此获得最佳评分。值得一提的是该"公平交易"（Fairtrade）产品的销售链中，据说商家放弃赢利，将所获的利润直接捐助给墨西哥的植树造林地区。
得分第二名至第四名的是知名品牌如Marabou, Merci和 Milka巧克力。连锁超市阿尔迪（Aldi）出售的"Moser Roth"牌全奶巧克力排名第5，每100克售价79欧分。
测试刚刚"及格"的歌帝梵（Godiva）
此次得分最差、刚刚"及格"的歌帝梵（Godiva）巧克力价格最贵，每100克售价6.95欧元。该巧克力获最差评分的原因之一是含有镍的成分，此外标签说明也存在缺陷。但是检测报告表示，不用担心镍的含量会损害健康。
评估认为，一些巧克力包装上的成分说明误导消费者 ，其中包括知名品牌瑞士莲（Lindt）。原因是制造商在包装的背面印有天然香草花，但是所含成分却写的是香草味素。据称，虽然很多巧克力的包装上印着含有香草，但是在检验中却几乎找不到香草成分。
检验人员在检测时还非常重视巧克力的生产是使用脱脂奶还是全脂牛奶。因为根据行业的规定，巧克力中的牛奶比例至少要占14%，可可含量至少要高达25%才能被称为牛奶巧克力。全脂牛奶巧克力的牛奶含量至少要达到18%， 可可含量至少要占30%。 在受检的巧克力中，除了一个品牌外，其它的品牌都没有在这一点上作弊。
李京慧/叶宣（法新社，明镜在线）