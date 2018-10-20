 越贵越好? 最贵巧克力评分最差 | 文化经纬 | DW | 09.12.2018

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文化经纬

越贵越好? 最贵巧克力评分最差

德国商品检测基金会对25种牛奶巧克力进行了检测，其中的24种评分获得“良”或者“中等”。只有一种巧克力因含有镍成份评分“及格”。而评分仅“及格”的巧克力恰恰是价格最贵的。

Bildergalerie Schokolade (picture-alliance/dpa)

巧克力，贵就好吗？

（德国之声中文网）当巧克力在口中慢慢融化时，糖分子在味蕾周围飞溅，香草，焦糖或坚果的香气扑鼻，巧克力的完美体验不过如此，对吧？德国商品检测基金会（Stiftung Warentest）认为，对巧克力质量的评判还不止这些。该商品检测基金会除了对巧克力的味道进行了检测之外，还进行了外观、成分、包装和污染物含量等项检测。

Tag der Schokolade Hachez Chocolade in Bremen (picture-alliance/I. Wagner)

德国人每年消费的巧克力居欧洲第一

根据测试，获得最佳质量评级的品牌"Die gute Schokolade"具有浓郁的奶香味。该巧克力给人的口感是入口即化，香草味浓厚。而且包装精美，价格低廉，每100克售价仅1欧元，因此获得最佳评分。值得一提的是该"公平交易"（Fairtrade）产品的销售链中，据说商家放弃赢利，将所获的利润直接捐助给墨西哥的植树造林地区。

得分第二名至第四名的是知名品牌如Marabou, Merci和 Milka巧克力。连锁超市阿尔迪（Aldi）出售的"Moser Roth"牌全奶巧克力排名第5，每100克售价79欧分。

Flash-Galerie belgische Ratspräsidentschaft (AP)

测试刚刚"及格"的歌帝梵（Godiva）

此次得分最差、刚刚"及格"的歌帝梵（Godiva）巧克力价格最贵，每100克售价6.95欧元。该巧克力获最差评分的原因之一是含有镍的成分，此外标签说明也存在缺陷。但是检测报告表示，不用担心镍的含量会损害健康。

评估认为，一些巧克力包装上的成分说明误导消费者 ，其中包括知名品牌瑞士莲（Lindt）。原因是制造商在包装的背面印有天然香草花，但是所含成分却写的是香草味素。据称，虽然很多巧克力的包装上印着含有香草，但是在检验中却几乎找不到香草成分。

Osterhasen Streit zu Ende Lindt verliert vor BGH (picture-alliance/dpa)

一些巧克力包装上的成分说明误导消费者 ，其中包括知名品牌瑞士莲

检验人员在检测时还非常重视巧克力的生产是使用脱脂奶还是全脂牛奶。因为根据行业的规定，巧克力中的牛奶比例至少要占14%，可可含量至少要高达25%才能被称为牛奶巧克力。全脂牛奶巧克力的牛奶含量至少要达到18%， 可可含量至少要占30%。 在受检的巧克力中，除了一个品牌外，其它的品牌都没有在这一点上作弊。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

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    德国甜食联合会（BDSI）的数字显示，在过去50年里，德国每年人均甜食品消费量从23公斤增至38公斤，是欧洲之最。德国人最爱的甜食是巧克力，年人均消费11.69公斤，也属欧洲之最。仅次于德国的是瑞士和挪威。保加利亚每年人均巧克力消费仅1.36公斤。

  • Deutschland | Impression Süßwarenmesse ISM 2018 (Kölnmesse)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    甜食的盛会

    国际甜食博览会（ISM）多年来选择在德国科隆举行似乎更好理解了。德国是欧洲最大的甜食消费市场。今年参展的来自73个国家的1600多展商，使出全身解数，争取赢得更多爱吃甜食的“馋猫”。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “糖衣炮弹”

    含糖食品给不少人带来快感，且有越吃越上瘾的依赖。糖同时也是导致人体脂肪超标、肥胖、诱发心血管疾病等后果的根源。所以说爱吃甜食的人应该对糖又爱又恨。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    甜食的健康趋势

    今年科隆国际甜食博览会展品的一大趋势就是走健康路线，不少展商都推出低糖甜食。比如图片上这些来自塔林的低糖有机果糖。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    无糖可可

    这种可可饮品更是完全无糖，取而代之的是有机植物甜味剂，以此降低糖分和热量。

  • ISM Zucker - Fa. Katjes, vegetarische Süssigkeiten Ohne tierische Gelatine (DW/Z. Abbany)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    全素甜食

    除了巧克力、奶糖等甜食，橡皮软糖也是受德国消费者欢迎的零食。今年的甜食展另一趋势是素食或全素产品，即使是橡皮软糖也不含猪油膏凝胶。

  • ISM: Messe für Süßwaren und Snacks Köln 2018 (DW/I. Anastassopoulou )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    新奇口味

    在今年的甜食展上，还能见到口味上的大胆尝试，比如这款来自瑞士的薯片味的巧克力。这会是什么味？！

  • Hunger verändert die Wahrnehmung (picture alliance/dpa/O.Berg)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “四不像”

    还有海带味的巧克力...想象无限！

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    造型也很重要

    除了在口味上创新，甜食厂商也注重设计，仿真汽车或包包让人不忍心下口。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    有钱，任性

    来自俄罗斯的这款巧克力更是做成美钞样子，一口咬下好几万美元！

    作者: 谢菲


李京慧/叶宣（法新社，明镜在线）

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30年后就吃不到巧克力了？不要骗我！

新年伊始，一条“噩耗”可吓坏了不少巧克力控：有专家称，受全球气候变暖影响，制作巧克力的原料可可树或将在2050年前绝迹。我们找到专家，问了个究竟。 (07.01.2018)  

爱恨交织--德国人的甜食瘾

德国人是全欧洲消费甜食量最多的，且德国的甜食价格，如果考虑人均收入的话，属欧洲最低。德国科隆刚刚落幕的国际甜食博览会（ISM）既要让人们无法抵挡甜食的诱惑，又极力打出健康牌。 (03.02.2018)  

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