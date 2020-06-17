 越狱41天 朝鲜籍囚犯在吉林被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2021

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新闻广角

越狱41天 朝鲜籍囚犯在吉林被捕

中国警方称，他们已经成功抓捕了一名今年十月越狱逃脱的朝鲜籍囚犯。朱贤健令人惊奇的越狱经历，曾在社交媒体引起广泛关注。

Gefängniswärter in Peking China

（德国之声中文网）过去四十多天以来，中国东北警方曾多次对这名朝鲜籍囚犯发出悬赏通告，悬赏金额也从15万提高到70万人民币。现年39岁的朱贤健偷渡进入中国境内后，因刑事犯罪在吉林省一所监狱内服刑。

吉林监狱此前发布的悬赏通告显示，朱贤健是在10月18日傍晚6时许，利用收工时间攀爬AB门（双门互锁）雨棚翻至监墙，强行脱逃。通告称其语言表达不流利，有抢劫、盗窃食物、衣物等生活用品，昼伏夜出等特点。

中国媒体将朱贤健越狱过程的监控视频放上网后，其破坏监狱电网、翻出铁丝网、攀爬高墙并跳落地面的矫健身手，曾引起极大轰动。有消息称朱贤健曾服役朝鲜人民军特种部队，但是未经中国或朝鲜官方证实。

吉林警方周日发表的简短声明称，朱贤健已于周日被逮捕归案，但并未透露更多细节。官方的《北京新闻》发布的视频上，可以看到一名面容憔悴的男子被数名警官拖走的画面。稍后，官方还发布了此人双手被拷在背后躺在地板上的照片。

BdTD China | Freundschaftsbrücke nach Nordkorea

每年都有成百上千的朝鲜人偷渡进入中国。图为连接中朝两国的鸭绿江大桥。

非政府组织《人权观察》报告说，中国监狱中至少关押着1100名朝鲜人。这些朝鲜籍囚犯一旦刑满获释，将面临被遣返回国的命运，而在朝鲜他们可能将面临酷刑和虐待。中国是朝鲜最重要的盟友和经济伙伴。

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