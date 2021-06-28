越来越高呼声要求绕开WHO 进行新冠溯源

（德国之声中文网）多位科学家表示，鉴于中美之间的政治紧张，世界卫生组织（WHO）的调查不可能找到可信的答案。做出这样表示的科学家中，一些与WHO关系密切。

这些专家们表示，目前需要的是一个更像1986年切尔诺贝利核灾难后那样广泛的、独立的分析。世卫组织自己也曾在5月底表示，其新冠溯源工作正在"被政治毒化"。

一段时间以来，世卫组织面对越来越大的压力，被要求对新冠溯源进行更深入的调查。众多政界、科学家人士认为，世卫组织第一阶段的调查结果没有说服力。

世卫组织的第一阶段新冠溯源调查在今年3月得出结论，该病毒可能是由像蝙蝠这样的动物通过中间宿主传给人，从实验室泄漏的可能性"极小"。世卫下一阶段的调查可能尝试更仔细地检查第一批患者，或者确定究竟是哪种动物传给人类。

近期，新冠病毒的"实验室泄漏论"得到了更多重视。美国总统拜登下令在90天内审查相关情报、评估这种可能性。

中国迄今强烈否认相关指责，表示新冠病毒"实验室泄漏论"是美国"彻头彻尾的政治操弄"。中方称，美国也应该接受世卫组织调查，并屡次提及"美国德特里克堡生物基地疑云重重"。

"靠世卫永远找不到真相"

不久前，世卫组织的最高应急专家瑞安（MichaelRyan）表示，该组织正在制定下一阶段调查的最后细节，由于世卫组织是通过"劝导"的方式工作，其没有权力迫使中国合作。

在一些人看来，这正是世卫组织领导的调查注定要失败的原因。

美国乔治敦大学世卫组织公共卫生法和人权合作中心负责人高斯廷（Lawrence Gostin）对美联社说："依靠世界卫生组织，我们永远不会找到病毒源头。""一年半以来，他们一直被中国搪塞，显然他们不会弄清真相。"

高斯廷表示，美国和其他国家可以或者尝试整合他们所掌握的情报、修改国际卫生法以赋予世卫组织其所需的权力，或者考虑建立一些新的实体来进行溯源调查。

世卫组织的第一阶段调查当时需要得到中方批准，不仅针对赴华专家，也针对他们的整个行程内容以及其最后得出的调查报告。

不仅仅是一个科学问题

美国罗格斯大学的分子生物学家埃布莱特（Richard Ebright）称这是一场"闹剧"。他表示，确定该病毒是源于动物还是实验室，这不仅仅是一个科学问题，其政治层面不是世卫组织能够驾驭的。

美联社指出，在新冠病毒爆发初期，中国曾大力推动溯源工作，但是伴随着该病毒席卷全球，中国方面的态度有所变化。美联社在去年12月的一项调查中称，中国政府对新冠研究的发表施加了限制，包括强制要求中央政府官员审查。

据《华尔街日报》7月1日报道，由世卫组织牵头的专家组希望调查曾经向武汉华南海鲜批发市场供货的野生动物养殖场，"但眼下的问题是，这些养殖场如今改头换面，那里几乎所有的动物都不见了，这进一步加大了新冠疫情溯源工作的难度"。

"美国可能同样担有责任"

数天前，一个名为"巴黎小组"的科学家团体已经发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应寻求"第二条道路"，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。

据美联社报道，担任世卫组织顾问小组成员的梅茨尔（Jamie Metzl）与他的一些同事共同提出建议，由七国集团另外成立一个调查团队。

与此同时，美国哥伦比亚大学教授萨克斯（Jeffrey Sachs）对美联社表示，美国必须也让自己的科学家接受严格调查，承认他们可能和中国一样或许担有责任。

在《柳叶刀》（The Lancet）溯源委员会担任主席的萨克斯说，"美国此前深入参与了武汉实验室的研究"。他这里指的是美国对一些有争议的实验以及寻找能够引发疫情的动物病毒的资助。

萨克斯说，从一开始就先入为主地认为中国是有过错的一方，这种态度是不对的。"如果实验室的工作在某种程度上要（对疫情）负责，那么这是一个中美在科学上合作项目的可能性非常大。"

（美联社，华尔街日报等）

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