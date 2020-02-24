越来越多的美国人愿在墨西哥生活

（德国之声中文网）数月前，康拉德（Roderick Conrad）迁居墨西哥城。此举也同特朗普有些关系。今年59岁的康拉德长期从事配音工作。他指出，是国内日复一日有关种族的鼓噪促使他做出了出走的决定。他说，在美国，每个人的身份认同都得经由国籍或种族确定，而他则想过一过作为非裔美国人在国外的日子。在纽约待了20年后，他做好了在海外生活的准备。

美国国务院估计，目前，约有150万美国公民生活在墨西哥--比10年前翻了一番。他们当中，年轻人的比例近来越来越大。很多人以旅游签证入境，之后就留了下来。罗贝顿（Kathleen Roberton）便是其中的一个。2015年夏，她所在的位于华盛顿特区的那家企业停工。由于未在东海岸安家，42岁的她决定去墨西哥休息一段时间。

甘杜尔本来只想在墨西哥城度个周末

"正确的一步"

当地人的友情和慷慨大方使她深受鼓舞，并最终决定留下。半年后，她以前干活的那家公司重又开张，头头打电话请她回去，被她婉言谢绝。今天，她一年中的大部分时间都在墨西哥城度过，并从那里为美国境内的一项高中计划工作。她说，自己走出了"正确的一步。"

40岁的甘杜尔（Lea Ghandour）原本也只是在墨西哥城度周末。她在纽约长大，父母都是黎巴嫩人。到现在，她都呆了两年了。她通过笔记本电脑协调在美国境内的一个项目。她告知，最初，她极力设法在墨西哥找到工作，但该国没有像在纽约那样的初创企业文化，找不到Homeoffice 的位子。她说，她不愿每天工作12小时，而在她了解到墨西哥人的平均收入水平后，她决定，当一名自由职业者。她指出，虽比纽约挣得少，但有更好的生活质量。甘杜尔说，干活不是人生的全部。不过，要在墨西哥找到知交相当困难。她觉着，在墨西哥人眼里，她怎么说也是"纽约姑娘"。

对康拉德来说，在墨西哥生活则意味着某种程度的解放。他指出，在美国，他得时时想到自己是黑人，尤其是在面对警察的时候，而墨西哥就全然不同，从很多角度看，"这里更好"。他对这里的文化生活和人倍加赞赏，"短短一个月内，我就有了归家的感觉"。他指出，"在纽约，一切都围着钱、围着工作转，房租不断上涨。纽约是富人城。"

罗贝顿的看法相近。她说，尽管墨西哥城房租不算便宜，但她可以租到大套房，同样的钱在华盛顿特区只够租一间屋子，而用于食品的钱要少得多。她认为，生活质量和压力水平与生活费用直接相连。当然，她在墨西哥的新生活也不是完全没有压力：罗贝顿迄今尚未得到正式居留身份。

墨西哥如何优待美国移民

墨西哥政府严控并遣返来自中美洲的移民，对美国移民则网开一面--不论他们是否有合法居留身份。墨西哥外长埃布拉德（Marcelo Ebrard）去年对《华盛顿邮报》这么说过："我们从未对他们（美国人）施压，要求他们备齐证件"。

不过，罗贝顿指出，"旅游签证"在日常生活中导致问题，比如，她就没有医疗保险，这不免让她忧虑；她也无法以自己的名义租房或在银行开户头。好在她有朋友，帮她填写各种表格、办理手续；电话、房租，她则以现金支付。

皮尔彭特（Nicole Pierpont）没这些问题。她父亲是墨西哥人，母亲是萨尔瓦多人，她既有美国护照，也有墨西哥护照。她在加利福尼亚出生，在哥斯达黎加度过大半青少年时代。她说，回美国时，她很不适应，感觉自己是局外人。在加州，她有时不得不同时干3份活儿，以能支付租金。当她从墨西哥获得一份就职邀请时，她未多加思考，欣然前往父亲的家乡。

"正开始成为一个非常重要的文化现象"

若将成千上万像皮尔彭特这样的墨西哥血统的人们计算在内，则从美国去墨西哥的移民数量或许要多于从墨西哥迁徙去美国的人数。墨西哥外长埃布拉德表示，"这正开始成为一个非常重要的文化现象。类似于在美国的墨西哥社区。"不过，在移民问题上，美国深度分裂，而在墨西哥，美国人普遍受到欢迎。

皮尔彭特如今在墨西哥城开一家小小的Design-Shop。她告知，这里的人起初因她的西班牙语而有些惶惑，但一听说她父亲是墨西哥人，便就释然了。她表示，"第一年并不容易，但今天，我认识了所有街坊，他们也都认识我。"眼下，这位女青年把墨西哥当作了自己的家。

有一回，她弄丢了身份证。在她申请补发时，当局没信她："白皮肤、蓝眼睛？这是一份假证明。"。官员们对她说，你不是墨西哥人。皮尔彭特指出，"因为来自加利福尼亚，且长相不同，所以，你就会受到别样对待。墨裔美国人在美国也一定有这样的感受。"