 越来越多的中国女性信奉“单身主义” | 文化经纬 | DW | 08.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化

越来越多的中国女性信奉“单身主义”

中国国务院总理李强在今年的政府工作报告中承诺要“努力建设生育友好型社会”并增加托育服务。然而，中国越来越多的年轻女性加入到一场日益壮大的“单身主义”运动，这给政府带来了不小的挑战。

旅居美国的中国女权主义活动人士吕频说：“从长远来看，女性对结婚生子的热情只会不断下降。我相信这是中国将面临的最重要的长期危机。” （图为资料图片）

旅居美国的中国女权主义活动人士吕频说：“从长远来看，女性对结婚生子的热情只会不断下降。我相信这是中国将面临的最重要的长期危机。” （图为资料图片）

（德国之声中文网）自由撰稿人柴婉柔（Chai Wanrou，音译）认为婚姻是一种不公平的制度。和中国许多年轻女性一样，她也参加了一场日益壮大的“单身主义”运动，憧憬着没有丈夫、没有孩子的未来，这给政府带来了不小的挑战。

这位28岁的女权主义者在西北城市西安的一家咖啡馆里说：“无论你是非常成功还是普普通通，女性在家里都要做出最大的牺牲。”

“很多上一代人结婚后，尤其是女性，牺牲了自己，牺牲了事业的发展，没有得到承诺的幸福生活。现在要过好自己的生活已经很难了”，她告诉路透社记者。

去年，中国人口连续第二年下降，新生儿数量创历史新低。中国国家主席习近平强调要“培育新型婚育文化”。在今年的政府工作报告中，中国国务院总理李强也承诺要“努力建设生育友好型社会”并增加托育服务。

中国共产党认为核心家庭是社会稳定的基石，未婚母亲被视为耻辱，在很大程度上得不到福利。但是，在创纪录的青年失业率和经济衰退中，越来越多受过良好教育的女性面临着前所未有的不安全感，转而支持“单身主义”。

许多受访女性表示，渴望自我探索、对中国重男轻女的家庭模式感到失望，以及缺乏“开化”的男性伴侣，是她们决定保持单身和不生育的主要原因

许多受访女性表示，渴望自我探索、对中国重男轻女的家庭模式感到失望，以及缺乏“开化”的男性伴侣，是她们决定保持单身和不生育的主要原因

官方数据显示，2021年，中国15岁以上的单身人口达到创纪录的2.39亿。结婚登记在2022年达到历史最低点后，去年由于疫情期间的积压而略有反弹。共青团在2021年对约2900名城市未婚青年的调查发现，44%的受访女性不打算结婚。

然而在中国，婚姻仍被视为成年的里程碑，从未结婚的成年人比例仍然很低。根据人口普查数据，初婚平均年龄从2010年的24.89岁上升到2020年的28.67岁。

根据上海市的统计数据，去年上海男性的平均初婚年龄为30.6岁，女性为29.2岁。

旅居美国的中国女权主义活动人士吕频说：“女权主义活动在中国基本上是不允许的，拒绝结婚和生育可以被视为……对父权国家的一种非暴力抗命形式。”

不结婚、不生子，“我不欠任何人一个道歉”

几十年来，中国政府不断提高妇女的教育水平、劳动力参与率和社会流动性，但现在却面临着一个两难的境地，因为同一群妇女对中国政府的宣传越来越抵触。

长期单身的生活方式在中国逐渐变得普遍，这催生了以单身女性为主的网络社区，她们寻求志同道合者的团结。

在小红书上，三四十岁的女性网红贴上“不结婚，不生子”的标签，经常获得数千个赞。

另一个社交媒体平台豆瓣上的反婚论坛有9200名成员，讨论”单身主义”的论坛有3600名成员，他们讨论集体退休计划等话题。

交男友太麻烦？中国年轻女性定制AI情人

南宁市24岁的未就业大学毕业生廖月怡（Liao Yueyi，音译）最近告诉母亲，她不会生孩子的。

“不结婚、不生子是我深思熟虑后做出的决定。我不欠任何人一个道歉，我的父母已经接受了我的决定。”她在微信上说。

她决定“躺平”——中国近年来的流行语，意思是只做基本维持生活的事情，同时她也在为将来的旅行存钱。

廖月怡说：“我认为约会或同居是可以的，但孩子是一项巨大的投资，回报却微乎其微。”

更多阅读——宁「躺平」也不生「三孩」 中国女性：别当我们是猪

缺乏“开化”的男性伴侣

许多受访女性表示，渴望自我探索、对中国重男轻女的家庭模式感到失望，以及缺乏“开化”的男性伴侣，是她们决定保持单身和不生育的主要原因。

性别平等也是一个原因：所有女性都表示，很难找到一个重视她们的自主权并愿意平分家务劳动的男性。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

加州大学戴维斯分校的社会学教授舒晓灵说：“受过大学教育的女性变得更坚定地主张自己的权利和社会地位……受过良好教育的女性在寻找支持她们的生活伴侣时发现，对女性权利持相同观点的合适男性相对较少。”

她说，“受过高等教育的女性过剩，而受过高等教育的男性却不足。” 根据官方数据，几十年的独生子女政策导致2022年男性人数比女性多出3230万。

路透社报道指出，虽然并非所有受访女性都认为自己是女权主义者、或者故意反抗政府，但她们的行为反映了中国女性通过个人选择来提升自身能力的大趋势。

尽管一些分析人士认为，一直单身的人数在未来不会成倍增长，但晚婚和生育率下降很可能会对中国的人口目标构成威胁。

“从长远来看，女性对结婚生子的热情只会不断下降。”女权主义者吕频说，“我相信这是中国将面临的最重要的长期危机。”

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Vivian想冷冻卵子

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    无暇寻找伴侣

    Vivian是一名成功的市场部经理，单身。33岁的她想冷冻卵子，为今后留一条通过人工生殖怀上宝宝的路。她说，台湾女性现在越来越独立，以事业为重，不想只为了生孩子而结婚成家。

  • Eine Mutter hält ihr Baby in den Armen

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    平均一名妇女不到一孩

    台湾的生育率去年为0.89，代表一位妇女生不到一个小孩，是全球生育率最低的地区之一。和大陆不同，台湾的单身女性也可以冻卵。不过，只有处于已婚状态的妇女才被允许用冻卵进行人工生殖，未婚女性和同性恋伴侣则不行。

  • 护士在向Vivian展示如何使用激素注射剂。

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    程序复杂

    像Vivian这样的女性希望民主制度下的台湾当局今后能够改变法规，让未婚女性也有机会生育孩子。 冷冻卵子的过程需要两周时间。这名护士正在向Vivian展示如何使用激素注射剂。

  • Vivian必须自己注射促排卵药物。

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    三天两头跑医院

    Vivian必须自己注射促排卵药物。此外，她每两三天就得到医院验一次血，检查激素水平和卵细胞发育的情况。

  • Vivan正在给妈妈讲每天往哪里注射激素

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    父母的支持

    Vivan正在给妈妈讲每天往哪里注射激素。她的计划得到了父母的支持和尊重。所有费用都由Vivan自己承担。取卵、药物和检查等费用总计在2600到3900美元之间。此外，她每年还需要缴纳160到320美元储存冻卵的费用。

  • 去年，台湾新开了十几家提供卵子冷冻服务的中心

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    冻卵服务中心激增

    去年，台湾新开了十几家提供卵子冷冻服务的中心。 台湾第一家卵子库——送子鸟生殖中心创始人赖兴华表示，新患者的数量同比增加了50%，该生殖中心已为800多名女性冷冻了卵子。

  • 痛苦的手术

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    痛苦的手术

    卵子成熟后就要进行手术。 手术过程中，医生将一个超声波探头插入患者阴道，并将针头刺入卵巢，吸出任何可见的卵泡。 薇薇安的父母陪同她去医院。

  • Li Yi-ping, der Chefdirektor des Fortpflanzungsmedizinischen Zentrums, führt die Operation bei Vivian durch.

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    涉及伦理问题

    生殖医学中心主任李一平（音）为Vivian进行了手术。 他认为现在是修改法律的绝佳机会。 卫生部专家陈立川表示：“我们计划首先进行全面评估。这是一个复杂的伦理、医学和法律问题，影响到许多利益相关者。”

  • Vivian吃止痛药

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    痛，却放心了

    40分钟的手术结束了，Vivian还有强烈的痛感，回家后于是吃了止痛药。她说：“我真的感到放心。以后如果有机会，如果想要孩子，那么至少我还有机会。”

  • 过去三年里，台湾35-39岁的女性中选择冻卵的人数激增86%

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    冻卵补贴

    台大医院的一项研究显示，过去三年里，台湾35-39岁的女性中选择冻卵的人数激增86%。有两个地方政府已开始为冻卵提供补贴，但每年只有 1400 个名额。

  • 胚胎学家致力于创造可存活的胚胎

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    未来的胚胎

    胚胎学家致力于创造可存活的胚胎，用于体外受精移植或冷冻并供以后使用。 2019年，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法化的地区。 2023 年 5 月，同性伴侣被赋予共同生育或收养孩子的权利。

  • 术后第一顿饭

    “我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

    期待法律修改

    这是手术后Vivian在家吃的第一顿饭。 她希望，几年后，台湾的法律能够根据当前的趋势以及人们对这个问题认识的提高而放宽。 目前，台湾只有约4%的非婚生子女，而在对非婚生子女更包容的美国，这一比例约为 40%。

    作者: Shabnam von Hein


DW.COM

台湾少子化有解？改变婚育价值观可能是关键

美国中央情报局预估，2021年台湾的生育率将位列全球最低。而台湾专家认为，晚婚甚至不婚是其中关键。

长平观察：中国“屌丝”的“内卷”与“躺平“

“躺平主义”近日成为中国互联网流行词。时评人长平认为，“躺平”需要社会福利、司法独立和思想自由，中共不会容忍真正的社会反抗。

中国“躺平族”都是怎么想的？

“躺平”成为中国网络热词。支持者深感生活压力无法承受，索性跳出恶性循环的竞争。中国官方媒体和部分成功人士则认为“躺平”误国误民，虽然可以理解但是万不可取，必须明确反对。

相关内容

A couple poses for wedding photographs during the Qixi Festival, also known as Chinese Valentine's Day, in Beijing on August 14, 2021. (Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

中国：越来越多年轻人抗拒结婚 09.07.2023

尽管有政府的激励措施，但居高不下的青年失业率和经济压力使年轻人不愿选择结婚和组建家庭。

Chizuko Ueno, sociologist in women s studies Chizuko Ueno, a Japanese sociologist, delivers a speech at a ceremony at the Finnish Embassy in Tokyo on June 17, 2019, as she receives a letter of gratitude from the Finnish Foreign Ministry for her effort to promote gender equality in Japan. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

上野千鹤子进入“热搜” 女权大众化时代来临？ 03.03.2023

日本学者上野千鹤子和全嘻嘻等三位北大毕业女生的对谈近期在中国网络上引起热议。人们开始谈论什么才是女权和女性主义，以及这些概念与婚姻和男性的关系。近年来，中国政府通过言论审查等手段打压女权运动，但是许多人仍然开始觉醒，上野千鹤子等女性主义作者的书也销量火爆。

旅居美国的中国女权主义活动人士吕频说：“从长远来看，女性对结婚生子的热情只会不断下降。我相信这是中国将面临的最重要的长期危机。” （图为资料图片）

越来越多的中国女性信奉“单身主义”

中国国务院总理李强在今年的政府工作报告中承诺要“努力建设生育友好型社会”并增加托育服务。然而，中国越来越多的年轻女性加入到一场日益壮大的“单身主义”运动，这给政府带来了不小的挑战。
活动家们主张将堕胎权利宪法化，以防止更保守的政府上台后发生变化

法国为何将堕胎权写入宪法? 其他国家情况如何?

与许多其他西方国家相比，法国人一直更坚定地支持堕胎权，也包括该国大多数右翼人士。本周，法国国会两院特别会议以压倒性票数通过修宪案，使法国成为将堕胎自由写入宪法的先驱。