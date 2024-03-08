越来越多的中国女性信奉“单身主义”

（德国之声中文网）自由撰稿人柴婉柔（Chai Wanrou，音译）认为婚姻是一种不公平的制度。和中国许多年轻女性一样，她也参加了一场日益壮大的“单身主义”运动，憧憬着没有丈夫、没有孩子的未来，这给政府带来了不小的挑战。

这位28岁的女权主义者在西北城市西安的一家咖啡馆里说：“无论你是非常成功还是普普通通，女性在家里都要做出最大的牺牲。”

“很多上一代人结婚后，尤其是女性，牺牲了自己，牺牲了事业的发展，没有得到承诺的幸福生活。现在要过好自己的生活已经很难了”，她告诉路透社记者。

去年，中国人口连续第二年下降，新生儿数量创历史新低。中国国家主席习近平强调要“培育新型婚育文化”。在今年的政府工作报告中，中国国务院总理李强也承诺要“努力建设生育友好型社会”并增加托育服务。

中国共产党认为核心家庭是社会稳定的基石，未婚母亲被视为耻辱，在很大程度上得不到福利。但是，在创纪录的青年失业率和经济衰退中，越来越多受过良好教育的女性面临着前所未有的不安全感，转而支持“单身主义”。

官方数据显示，2021年，中国15岁以上的单身人口达到创纪录的2.39亿。结婚登记在2022年达到历史最低点后，去年由于疫情期间的积压而略有反弹。共青团在2021年对约2900名城市未婚青年的调查发现，44%的受访女性不打算结婚。

然而在中国，婚姻仍被视为成年的里程碑，从未结婚的成年人比例仍然很低。根据人口普查数据，初婚平均年龄从2010年的24.89岁上升到2020年的28.67岁。

根据上海市的统计数据，去年上海男性的平均初婚年龄为30.6岁，女性为29.2岁。

旅居美国的中国女权主义活动人士吕频说：“女权主义活动在中国基本上是不允许的，拒绝结婚和生育可以被视为……对父权国家的一种非暴力抗命形式。”

不结婚、不生子，“我不欠任何人一个道歉”

几十年来，中国政府不断提高妇女的教育水平、劳动力参与率和社会流动性，但现在却面临着一个两难的境地，因为同一群妇女对中国政府的宣传越来越抵触。

长期单身的生活方式在中国逐渐变得普遍，这催生了以单身女性为主的网络社区，她们寻求志同道合者的团结。

在小红书上，三四十岁的女性网红贴上“不结婚，不生子”的标签，经常获得数千个赞。

另一个社交媒体平台豆瓣上的反婚论坛有9200名成员，讨论”单身主义”的论坛有3600名成员，他们讨论集体退休计划等话题。

交男友太麻烦？中国年轻女性定制AI情人

南宁市24岁的未就业大学毕业生廖月怡（Liao Yueyi，音译）最近告诉母亲，她不会生孩子的。

“不结婚、不生子是我深思熟虑后做出的决定。我不欠任何人一个道歉，我的父母已经接受了我的决定。”她在微信上说。

她决定“躺平”——中国近年来的流行语，意思是只做基本维持生活的事情，同时她也在为将来的旅行存钱。

廖月怡说：“我认为约会或同居是可以的，但孩子是一项巨大的投资，回报却微乎其微。”

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缺乏“开化”的男性伴侣

许多受访女性表示，渴望自我探索、对中国重男轻女的家庭模式感到失望，以及缺乏“开化”的男性伴侣，是她们决定保持单身和不生育的主要原因。

性别平等也是一个原因：所有女性都表示，很难找到一个重视她们的自主权并愿意平分家务劳动的男性。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

加州大学戴维斯分校的社会学教授舒晓灵说：“受过大学教育的女性变得更坚定地主张自己的权利和社会地位……受过良好教育的女性在寻找支持她们的生活伴侣时发现，对女性权利持相同观点的合适男性相对较少。”

她说，“受过高等教育的女性过剩，而受过高等教育的男性却不足。” 根据官方数据，几十年的独生子女政策导致2022年男性人数比女性多出3230万。

路透社报道指出，虽然并非所有受访女性都认为自己是女权主义者、或者故意反抗政府，但她们的行为反映了中国女性通过个人选择来提升自身能力的大趋势。

尽管一些分析人士认为，一直单身的人数在未来不会成倍增长，但晚婚和生育率下降很可能会对中国的人口目标构成威胁。

“从长远来看，女性对结婚生子的热情只会不断下降。”女权主义者吕频说，“我相信这是中国将面临的最重要的长期危机。”

（路透社）

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