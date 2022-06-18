 越来越多德国年轻人“离巢”独立生活 | 文化经纬 | DW | 14.08.2022

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文化经纬

越来越多德国年轻人“离巢”独立生活

德国联邦统计局近日公布的数据显示，2021年，德国有更多年轻人搬离父母家。不过，结婚和生孩子的年轻人却在减少。

München Sonnenuntergang am Friedensengel

在所有27个欧盟国家，年轻女性都比男性更早离开父母家

（德国之声中文网）据最新统计数据，2021年，德国15至24岁的年轻人中，超过30%不再住在父母家或监护人家，为10年来最高。作为欧盟 "欧洲青年年 "倡议的一个项目，大约830万年轻人接受了该调查。

德国联邦统计局此前不久公布的另一项数据显示，德国年龄为15到24岁的年轻人比例降至1950年来的最低。

这些数字显示了什么？

根据欧盟统计局的数据，2021年，德国的年轻人平均在23.6岁时离开家独立生活，比欧盟的平均水平早了近三年。

瑞典年轻人离开家独立生活的年龄最小，平均为19岁。葡萄牙年轻人离家独立生活的年龄在欧盟各国中最高，为33.6岁。

数据还显示，在德国，年轻女性离开父母家独立生活的平均年龄更小。在15到24岁的人群中，有27.6%的人仍生活在父母家，而男性则有35.1%。

欧盟统计局的数据显示，2021年，在所有27个欧盟国家，年轻女性都比男性更早离开父母家。

Symbolbild Jobsuche Jugendliche

年轻人失业率越低的国家，离开父母独立生活的人越多

更少人结婚、同居及生子

德国联邦统计局的数据还显示。2021年，15至24岁的年轻人中，同居或结婚的人数处于30年来的最低水平，只有13.6万人已婚。而在1991年，这个年龄组约有99万人已婚，占该年龄段人口的9.6%。

自2011年以来，德国15至24岁年龄段的年轻人中，为人父母者减少了近40%。2021年，该年龄段只有2.4%的人成为父母，与2011年相比没有太大变化。当时，该年龄段人群中，有3.7%已为人父母。

买房梦距离德国人越来越遥远

（德新社等）

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