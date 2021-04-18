越来越多儿童提早进入青春期

（德国之声中文网） 女孩一般是在8岁和13岁之间开始开始青春期。如果身体在此之前就开始发育，医生可能会判定为性早熟。这是一种较为罕见的情况。在新冠疫情前，研究人员估计全球约有5000到10000名儿童出现此类症状。

但自新冠疫情爆发后，各地的性早熟病例似乎都有增加的趋势。在意大利一家内分泌诊所，疑似性早熟的患者从2019年的118人激增至2020年的246人，增幅高达108%。另一家意大利诊所则在新冠疫情期间通报90起性早熟病例，而在此前的三年间只有64例。

土耳其的一间医院则通报，疫情期间儿童性早熟的病例增加了一倍多，从每年平均20例增加至2020年3月到2021年4月间有58人。印度的一家诊所也观察到性早熟的女孩人数从新冠封锁前的54人增加到封锁期间146人。

在中国上海，2016年至2019年平均性早熟病例为106例，2020年则增加到372人。

月经初潮提早

自20世纪以来，医生已注意到女孩青春期的年龄一直在提前。19世纪中叶时，女性平均在16岁进入青春期，1980年代则降低至13岁。但自此之后，青春期的年龄只略微提前，在世界多数地区徘徊在12到13岁之间。

研究人员指出，更明显的状况是女孩乳房组织开始发育的年龄在下降，而乳房的发育通常被认为是青春期开端，约发生在月经初潮的两年之前。根据2009年发表的一项丹麦大型研究，1991年至2006年间，年轻女性乳房组织发育的平均年龄比过去提早了一年。研究报告作者认为，这可能表示青春期的过程比过去开始的更早，时间跨度更长。

性早熟的成因

新冠疫情之前，研究人员提出了可能造成提早发育的三种成因：肥胖、压力和杀虫剂。这些因素都能对某些环境中青春期提前作出说明，但却无法解释整体现象。

一般而言，研究人员认为新冠疫情后性早熟现象是压力所导致，并不是归结于对新冠感染、疫苗接种的潜在反应或年轻女孩肥胖率提高。

许多研究显示，超重或肥胖儿童出现性早熟的几率高于一般儿童。中国一项针对17000名儿童的调查研究发现，在出现性早熟症状的儿童中，近40%男孩和30%女孩体型肥胖；另一份今夏发表于《前沿》（Frontiers）杂志、针对10项研究进行系统综述的报告发现，超重或肥胖的儿童（尤其是女孩）青春期提前的风险比一般儿童「明显更高」。

但并非所有性早熟或发育早于同龄者的儿童都有肥胖或超重问题。报告作者指出：「目前的研究报告并没有发现BMI值比疫情前有明显增加，这表明除了BMI增加外，有其他因素在影响性早熟的发生。」包括使用电子设备对睡眠的影响，以及新冠封锁和家庭成员罹病的压力等心理因素。

过去的研究表明，压力和青春期提早到来之间存在正相关：一份发表在期刊《BMC儿科》上的论文指出，婴儿时期未与双亲共同生活的女孩，青春期提早的风险高于与父母生活在一起的女孩。

康奈尔大学研究青春期的心理学教授孟德尔（Jane Mendle）表示：「不寻常的青春期时间，通常是过早开始的青春期，与充满压力的生活经历有关。而我想不出有任何比新冠疫情更让人感到压力和不稳定的情况，尤其是在早期气氛紧张的封城期间。」

心理影响

在美国，研究显示青春期提前与较高的抑郁症发病率有关。伊利诺利大学教授鲁道夫（Karen Rudolph）表示，这适用于男性和女性，而年轻女孩的高抑郁率很可能会持续至成年，男孩的情况不一定如此。若男孩的发育较晚，更有可能出现较高的抑郁症比例。研究显示，当这些男孩的发育赶上同龄人时，抑郁症的情况会减缓。

但鲁道夫强调，并非所有性早熟的女孩都会变得抑郁。「这当然不是决定性的。」

预测性早熟者是否有更高的抑郁症风险，可以从几个面向作出判断，包括同侪或家庭中的压力水平，以及其双亲是否为抑郁症患者。鲁道夫指出，拥有较少应对压力资源的女孩，罹患抑郁症的风险也更高。

鲁道夫的研究显示，如果母亲教导如何应对压力，提早进入青春期的女孩罹患抑郁症的可能性较小。

「这些女孩患上抑郁症的可能性，不会比那些较晚进入青春期的女孩高。但如果她们的母亲没有进行过相关教育，就更可能罹患抑郁症。」

文化影响

大部分调查性早熟对儿童心理影响的研究，都是采用西方工业化国家的儿童为样本，其中白人占多数。

在美国和欧洲进行的研究显示，属于少数群体的女孩子，例如非裔美国人或拉丁裔女孩，更有可能提早进入青春期。

但在西方工业化国家中，很少有关于性早熟儿童抑郁症比例的研究。

孟德尔表示：「确实有一些研究，但没有太多我想知道的知识：关于种族、民族、社会阶层对成熟过程的影响。」

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