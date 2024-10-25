越来越多中共高官被指控阅读禁书

(德国之声中文网）2024年，已有至少15名中共高官因阅读或持有禁书受到反腐机构指控。2023年受到此类指控的高官大约为8人。

最近的一个案例是，黑龙江纪委9月25日发布通报，称牡丹江人大常委会原副主任李彬被开除党籍并移送司法机关处理。跟大多数同类案例一样，李彬被指控涉嫌犯下多项罪名，包括违规接受宴请、为他人谋取利益并收受钱款、违规收受礼品礼金、以帮助他人借款为名索要钱款、在设备采购和项目承揽等方面非法收受财物等，也包括语焉不详但也属于中共高官"腐败必备"的"违反生活纪律"。

媒体留意到，官方通报中列入的第一个罪名，是"李彬违反政治纪律，私自阅看含有破坏党的团结统一等内容的非法出版物"。

"私藏、阅看或携带有严重政治问题的书刊……"

"私藏、阅看或携带有严重政治问题的书刊、音像制品"越来越多地成为中共落马高官的常见被指控罪名。例如，贵州省委原常委、副省长王晓光"热衷于阅看有严重政治问题的境外书刊"，中国银行原董事长刘连舸"私自携带违禁书刊入境"，浙江原副省长朱从玖"私自携带违禁书籍入境并长期阅看"，国家开发银行原副行长周清玉"私藏、阅看有严重政治问题的书刊"，中国光大集团原董事长唐双宁"私自携带有严重政治问题的书刊入境并阅看"，云南原副省长张祖林"私藏、阅看有严重政治问题的书刊、音像制品"，等等。

中国媒体《财新》还制表列出了另外29名党委、人大、政府、政协、高校及国企高官的藏书和读书罪。其中最多的指控是"私藏、阅看或携带有严重政治问题的书刊"，其次是"私自携带违禁出版物入境"。

陕西铜川市党委原常委、政法委书记李志强被指控"私自携带、阅读污蔑党和国家领导人的书刊"。

非传统纸质读物如何呢？中国工商银行广东分行原行长黄明祥被指控"政治上迷失、私自阅看、浏览、收藏有严重政治问题的电子读物，信仰动摇"。黑龙江哈尔滨原副市长王沿民被指控"教唆他人携带具有严重政治问题的书籍和包含具有严重政治问题的音视频手机入境，并私藏、阅看"。

去年底重新修订、今年1月1日起正式施行的中共《纪律处分条例》中，共有158条，比2018年的旧版新增16条，修改76条。其中，第52条增写了对私自阅看、浏览、收听"有严重政治问题"的报刊、书籍、音像制品、电子读物，以及网络文本、图片、音频、视频资料等的处分规定。

“季风”继续吹拂: 上海季风书园华府重生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国独立书店移居海外

新加坡《海峡时报》报道说，中共对书籍阅读的控制不仅限于"党员干部"，也扩大到普通民众的购书选择。近年来，多家独立书店在中国受到打压，有的被迫关门。

其中一家书店是位于上海的季风书店。季风书园曾是中国大陆自由主义和独立书店的标杆之一，但是长期承受当局的打压，其最后一家店面于2018年1月底关闭。书店经营者于淼流亡海外，其妻子一度被限制出境。

记者袁莉在《纽约时报》的专栏中写道：从东京、清迈到阿姆斯特丹和纽约，海外华人正在构建在中国遭到禁止的公共生活，培养自己的公民意识，其中包括开设中文书店、举办研讨会并组织民间团体。去年有四家中文书店在东京开业。

上个月，季风书园在美国首都华盛顿特区的市中心重新开张。在记者江雪为《歪脑》写的长篇报道中，于淼表示："我相信，有一天，季风终能回去。而我们都能自由往返家园。"

（综合报道）

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