越打贸易战 中国对美出口越旺？

继8月中国对美贸易顺差实现历史月度最高后，9月该数字进一步攀升13%。为何美国对中国进口大举征收关税之时，中国对美出口却节节攀升呢？这种情况能够持续吗？
（德国之声中文网）根据中国海关总署数据，中国9月份对美国出口466.9亿美元（从美国进口125.6亿美元），当月对美国贸易顺差达到341.3亿美元，创历史新高。这是中国对美贸易顺差连续第二个月创下历史纪录。今年8月，中国已实现310亿美元的对美贸易盈余。
这个数字令人惊讶。毕竟此前很多人预测，在美国最高达25%的惩罚性关税影响下，中国对美出口将走弱。
什么导致了中国出口冲高？
牛津经济研究院的经济学家高路易（Louis Kuijs）在报告中写道，目前中国出口数字冲高，其中一个原因是生产商想赶在关税提升前来填补订单。
香港澳新银行的经济学家王蕊（Betty Wang）也对路透社表示，这种提前购置的影响非常明显。她以中国对美国的电机出口突然大幅增长为例，表示这体现了出口商急于在2000亿关税生效前发货。
另一方面，人民币的贬值也推动了出口。高路易在报告中写道，中国出口从"强劲的美国需求"以及中国货币走弱中受益。今年以来，人民币对美元已经贬值近10%，这意味着中国产品在海外变得更便宜了。
凯宏投资（Capital Economics）的资深经济学家普里查德（Julian Evans-Pritchard）也认为，在中美贸易紧张升级、全球增长遇冷的大环境下，中国出口依旧表现良好"最有可能要归功于人民币贬值所带来的竞争力提升"。
由于人民币对美元汇率下降有利于中国出口，一些分析师猜测北京可能有意让人民币贬值。但这种做法也可能伤害中国经济，因为这将鼓励资本外流。目前，中国央行收紧了对货币交易的管控，以阻止人民币进一步下跌。
景气难以持续
9月份，中国出口整体上也在全球经济和需求遇冷的逆境中上扬，同比增长14.5%，达到2267亿美元，与8月相比增长了12.2%。其中，中国对欧盟的出口提升了11.6%，达到了374亿美元。中国对欧盟的贸易顺差为127亿美元。
与此同时，中国进口在9月份整体上增长了14.3%，增速与上月（20.9%）相比有所放缓。
经济学家们普遍认为，目前中国出口所表现出的强劲难以持续。中国在9月份的出口大幅增长只能说明，美国关税的影响还没有显现出来。
凯宏投资的普里查德称，"上月，（中国）出口继续顽强抵抗住了美国关税的影响，但进口在面对内需降温的情况下面临挣扎"，"我们预计，中国的出口和进口在未来几个季度都将放缓增长、走向疲软。"
香港澳新银行的王蕊也表示，经济下行风险将在今年第四季度表现出来。
牛津经济研究院的高路易说，"他们（中美）的贸易冲突在短期内明显实现缓和降级的前景黯淡"。
国际货币基金组织（IMF）本周二发布的世界经济前景分析报告指出，如果贸易战进一步升级，中美两国2019年的经济增长都会受到不利影响，其中中国蒙受的损失将更大。IMF还将预期的中国2019年经济增长率从6.4%下调为6.2%。
王凡/凝炼（路透社，美联社等）