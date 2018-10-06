 越打贸易战 中国对美出口越旺？ | 经济纵横 | DW | 12.10.2018

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经济纵横

越打贸易战 中国对美出口越旺？

继8月中国对美贸易顺差实现历史月度最高后，9月该数字进一步攀升13%。为何美国对中国进口大举征收关税之时，中国对美出口却节节攀升呢？这种情况能够持续吗？

China Containerschiff in Qingdao (picture-alliance/Imaginechina/Y. Fangping)

今年9月，中国对美国的贸易顺差创历史新高

（德国之声中文网）根据中国海关总署数据，中国9月份对美国出口466.9亿美元（从美国进口125.6亿美元），当月对美国贸易顺差达到341.3亿美元，创历史新高。这是中国对美贸易顺差连续第二个月创下历史纪录。今年8月，中国已实现310亿美元的对美贸易盈余

这个数字令人惊讶。毕竟此前很多人预测，在美国最高达25%的惩罚性关税影响下，中国对美出口将走弱。

什么导致了中国出口冲高？

牛津经济研究院的经济学家高路易（Louis Kuijs）在报告中写道，目前中国出口数字冲高，其中一个原因是生产商想赶在关税提升前来填补订单。

香港澳新银行的经济学家王蕊（Betty Wang）也对路透社表示，这种提前购置的影响非常明显。她以中国对美国的电机出口突然大幅增长为例，表示这体现了出口商急于在2000亿关税生效前发货。

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另一方面，人民币的贬值也推动了出口。高路易在报告中写道，中国出口从"强劲的美国需求"以及中国货币走弱中受益。今年以来，人民币对美元已经贬值近10%，这意味着中国产品在海外变得更便宜了。

凯宏投资（Capital Economics）的资深经济学家普里查德（Julian Evans-Pritchard）也认为，在中美贸易紧张升级、全球增长遇冷的大环境下，中国出口依旧表现良好"最有可能要归功于人民币贬值所带来的竞争力提升"。

由于人民币对美元汇率下降有利于中国出口，一些分析师猜测北京可能有意让人民币贬值。但这种做法也可能伤害中国经济，因为这将鼓励资本外流。目前，中国央行收紧了对货币交易的管控，以阻止人民币进一步下跌。

景气难以持续

9月份，中国出口整体上也在全球经济和需求遇冷的逆境中上扬，同比增长14.5%，达到2267亿美元，与8月相比增长了12.2%。其中，中国对欧盟的出口提升了11.6%，达到了374亿美元。中国对欧盟的贸易顺差为127亿美元。

与此同时，中国进口在9月份整体上增长了14.3%，增速与上月（20.9%）相比有所放缓。

经济学家们普遍认为，目前中国出口所表现出的强劲难以持续。中国在9月份的出口大幅增长只能说明，美国关税的影响还没有显现出来。

Symbolbild China - USA Strafzölle | Container (picture alliance/dpa/Zhang Jinggang)

经济学家们普遍认为，目前中国出口所表现出的强劲难以持续

凯宏投资的普里查德称，"上月，（中国）出口继续顽强抵抗住了美国关税的影响，但进口在面对内需降温的情况下面临挣扎"，"我们预计，中国的出口和进口在未来几个季度都将放缓增长、走向疲软。"

香港澳新银行的王蕊也表示，经济下行风险将在今年第四季度表现出来。

牛津经济研究院的高路易说，"他们（中美）的贸易冲突在短期内明显实现缓和降级的前景黯淡"。

国际货币基金组织（IMF）本周二发布的世界经济前景分析报告指出，如果贸易战进一步升级，中美两国2019年的经济增长都会受到不利影响，其中中国蒙受的损失将更大。IMF还将预期的中国2019年经济增长率从6.4%下调为6.2%。

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


王凡/凝炼（路透社，美联社等）

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