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位于中南半岛东端的东南亚国家，首都河内，最大城市是胡志明市。后者也是越南的经济文化中心。越南北邻中国，西接柬埔寨、老挝。该国是东南亚国家联盟(东盟)成员。
越南与中国关系密切复杂。中国曾在越南战争（1955年到1975年）中支持越共领导的北方政权战胜南越政府。但之后两国关系恶化，并因边境争议而在1979年爆发中越战争。90年代后，河内与北京关系有所改善，但围绕南中国海部分岛礁主权，两国之间仍存争议。
菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。
最近几个月，由于越南的COVID-19感染病例激增，疫苗接种率仍然很低，而且该国严格的封锁抑制了商业活动的开展。越南作为亚洲主要投资中心的声誉受到了损害。
德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。
中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
对于中国日益强势的扩张行为，东南亚各国大都心存不满。但此次美国副总统哈里斯的亚太之行却也显示出，要想让各国合力对抗中国也绝非易事。
正在越南访问的美国副总统哈里斯本周二宣布，美国将向越南捐赠100万剂BioNTech/辉瑞疫苗。越南目前的接种率尚不足2%。为应对感染率激增，胡志明市已部署士兵协助封城。
美国副总统哈里斯访问越南的行程因河内爆发“异常健康事件”推迟数小时。她在同越南领导人会晤时再度对中国发出尖锐批评。
美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。
美国副总统哈里斯正在新加坡和越南访问，希望拉拢两国牵制中国。不过阿富汗的局势却让哈里斯的承诺格外受到质疑。
美国副总统哈里斯展开亚洲访问行程，她将先后造访新加坡及越南，重申美国的地区承诺。然而，在阿富汗局势恶化之际哈里斯仍出访东南亚，引发部分人士的批评质疑。
美国副总统哈里斯22日将展开5天的新加坡及越南的访问之旅。白宫官员强调，哈里斯此行将再次强调「自由开放的印太政策」，重申美国对此区域的承诺。
美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。
美国国防部长奥斯汀周四在越南会晤该国防长，双方同意在安全与新冠疫情等多领域持续合作，中国驻新加坡大使馆同日则发布声明，谴责奥斯汀日前演说的内容，是为了挑拨中国与邻国的关系。
美国流媒体服务巨头Netflix的电视剧《松树谷》中出现中国标示南中国海主权范围的“九段线”，引发越南方面的不满，目前该剧已在越南下架。
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