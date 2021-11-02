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越南

位于中南半岛东端的东南亚国家，首都河内，最大城市是胡志明市。后者也是越南的经济文化中心。越南北邻中国，西接柬埔寨、老挝。该国是东南亚国家联盟(东盟)成员。

越南与中国关系密切复杂。中国曾在越南战争（1955年到1975年）中支持越共领导的北方政权战胜南越政府。但之后两国关系恶化，并因边境争议而在1979年爆发中越战争。90年代后，河内与北京关系有所改善，但围绕南中国海部分岛礁主权，两国之间仍存争议。

Netflix logo is seen displayed on TV screen in this illustration photo taken in Poland on July 16, 2020. On-Demand streaming services gained popularity and new subscribers during the coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

九段线地图再引争议 Netflix下架澳影集片段 02.11.2021

菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。
ARCHIV +++ FILE - In this Oct. 24, 2017, file photo, a worker sews a garment at Pro Sports factory in Nam Dinh province, Vietnam. Vietnam on Monday, June 8, 2020, ratified a significant trade deal with the European Union, which is expected boost the country's manufacturing sector and exports, as it recovers from a dip caused by the coronavirus pandemic. (AP Photo/Hau Dinh, File) |

欧洲的供应链 在越南安全吗？ 10.10.2021

最近几个月，由于越南的COVID-19感染病例激增，疫苗接种率仍然很低，而且该国严格的封锁抑制了商业活动的开展。越南作为亚洲主要投资中心的声誉受到了损害。
02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

中方谢绝德国军舰访问请求 15.09.2021

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
(210912) -- PHNOM PENH, Sept. 12, 2021 (Xinhua) -- Visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (L) meets with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn in Phnom Penh, Cambodia, on Sept. 12, 2021. (Xinhua/Mao Pengfei)

王毅访柬大撒币 洪森回报支持北京立场 13.09.2021

中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
24.11.2020 *** China's State Councilor and Foreign Minister Wang Yi waves as he leaves a joint news conference with his Japanese counterpart Toshimitsu Motegi, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan, November 24, 2020. REUTERS/Issei Kato/Pool

王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场 12.09.2021

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。
07/03/2021 Wang Yi, Außenminister von China, nimmt am Rande der vierten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Großen Halle des Volkes per Videolink an einer Pressekonferenz teil. Yi hat Pekings umstrittene Pläne für eine Wahlreform in Hongkong verteidigt. Loyalität zum Vaterland sei eine Anforderung für Amtsträger in jedem Land. +++ dpa-Bildfunk +++

美中官员相继出访 东南亚或成中美角力场 10.09.2021

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
U.S. Vice President Kamala Harris, left, and Vietnam's President Nguyen Xuan Phuc pose for a photograph in the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, Wednesday, Aug. 25, 2021. (Manan Vatsyayana/Pool Photo via AP)

德语媒体：打造抗中联盟谈何容易 27.08.2021

对于中国日益强势的扩张行为，东南亚各国大都心存不满。但此次美国副总统哈里斯的亚太之行却也显示出，要想让各国合力对抗中国也绝非易事。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/02.06.2021 *** A truck sprays disinfectant amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Ho Chi Minh city, Vietnam June 1, 2021. Picture taken June 1, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

胡志明市士兵协助封城 美宣布再捐越南100万剂疫苗 25.08.2021

正在越南访问的美国副总统哈里斯本周二宣布，美国将向越南捐赠100万剂BioNTech/辉瑞疫苗。越南目前的接种率尚不足2%。为应对感染率激增，胡志明市已部署士兵协助封城。
U.S. Vice President Kamala Harris attends a joint news conference with Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong in Singapore Monday, Aug. 23, 2021. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

哈里斯再批中国 越南行被谜样病症搅局 25.08.2021

美国副总统哈里斯访问越南的行程因河内爆发“异常健康事件”推迟数小时。她在同越南领导人会晤时再度对中国发出尖锐批评。
U.S. Vice President Kamala Harris delivers a speech at Gardens by the Bay in Singapore before departing for Vietnam on the second leg of her Southeast Asia trip, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

哈里斯批中国胁迫南海邻国 北京：谁还相信美国的规则？ 24.08.2021

美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。
U.S. Vice President Kamala Harris and Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong hold a joint news conference in Singapore, August 23, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

再提南海航行自由  哈里斯访新强调「承诺持久」 24.08.2021

美国副总统哈里斯正在新加坡和越南访问，希望拉拢两国牵制中国。不过阿富汗的局势却让哈里斯的承诺格外受到质疑。
US Vice President Kamala Harris (3rd R) is greeted by Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan (C) upon her arrival at Paya Lebar Base airport in Singapore on August 22, 2021. (Photo by Roslan Rahman / AFP)

美国副总统哈里斯展开亚洲访问 22.08.2021

美国副总统哈里斯展开亚洲访问行程，她将先后造访新加坡及越南，重申美国的地区承诺。然而，在阿富汗局势恶化之际哈里斯仍出访东南亚，引发部分人士的批评质疑。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** U.S. Vice President Kamala Harris says Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our borders. If you come to our border, you will be turned back while speaking about migrants heading to the U.S. at a news conference with Guatemalan President Alejandro Giammattei during her visit, in Guatemala City, Guatemala June 7, 2021. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

美国副总统将访东南亚 寻求支持抗衡中国 20.08.2021

美国副总统哈里斯22日将展开5天的新加坡及越南的访问之旅。白宫官员强调，哈里斯此行将再次强调「自由开放的印太政策」，重申美国对此区域的承诺。
U.S. Secretary of State Antony Blinken listens as Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi talks to members of the media after a bilateral meeting at Department of State in Washington, U.S., August 3, 2021. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS

美拉东南亚对付北京 新加坡吁华盛顿调整心态 04.08.2021

美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。
U.S. Defense Secretary Lloyd Austin visits the site where late U.S. Senator John McCain's plane was shot down on Oct 26, 1967 in Hanoi, Vietnam, July 29, 2021. REUTERS/Idrees Ali

美防长访问越南 北京批美挑拨离间 30.07.2021

美国国防部长奥斯汀周四在越南会晤该国防长，双方同意在安全与新冠疫情等多领域持续合作，中国驻新加坡大使馆同日则发布声明，谴责奥斯汀日前演说的内容，是为了挑拨中国与邻国的关系。
FILE PHOTO: A smartphone with the Netflix logo lies in front of displayed Streaming service words in this illustration taken March 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

片中出现“九段线”地图 Netflix应越南要求撤剧 03.07.2021

美国流媒体服务巨头Netflix的电视剧《松树谷》中出现中国标示南中国海主权范围的“九段线”，引发越南方面的不满，目前该剧已在越南下架。
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