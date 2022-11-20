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位于中南半岛东端的东南亚国家，首都河内，最大城市是胡志明市。后者也是越南的经济文化中心。越南北邻中国，西接柬埔寨、老挝。该国是东南亚国家联盟(东盟)成员。
越南与中国关系密切复杂。中国曾在越南战争（1955年到1975年）中支持越共领导的北方政权战胜南越政府。但之后两国关系恶化，并因边境争议而在1979年爆发中越战争。90年代后，河内与北京关系有所改善，但围绕南中国海部分岛礁主权，两国之间仍存争议。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
越共总书记阮富仲周一会见了中国国家主席习近平，是二十大后第一位访华的外国政要。他在会谈中表示，越南坚定奉行“一个中国”政策，不和台湾发展任何官方关系。此外，两人还说了什么？
过去几天来，苹果将部分手机生产线转移至印度的消息引起了媒体的关注。事实上，谷歌、亚马逊和微软也在将生产基地逐步从中国转为印度和越南。这些科技巨头采取上述步骤，既有政治原因，也有经济考量。
媒体上周报道了苹果将开始在越南生产笔记本电脑，本周又有消息称，iphone14将同时在印度生产。
《日经亚洲》（Nikkei Asia）周二（8月16日）援引熟悉内情人士报道说，苹果公司供应商正首次谈判在越南生产苹果手表（Apple Watch）和苹果笔记本电脑（MacBook）。
美國簽署首份「非法、未報告和無管制捕魚活動」的國家安全備忘錄，旨在與國際機構和政府共同打擊非法捕撈活動。白宮進一步表示，未來將與台灣和越南就對抗非法捕魚活動上展開合作。外界解讀，該行動是衝著中國而來。
《法兰克福汇报》观察到，对于不少在亚洲设厂的制造商而言，越南似乎是更好、更便宜的中国。《焦点周刊》则援引德国物流大亨指出，尽管中国存在问题，但“没有人敢把中国隔绝于世界贸易之外”。
中国帮助柬埔寨改建一处海军基地的工程引起多方对中国扩大在东南亚军事足迹的担心。柬埔寨会成为中国加强在南海军事存在的跳板吗？
地緣政治的緊張局勢及更高的成本，正促使大公司尋找新的生產基地。近年，越南強勁的經濟表現吸引了歐洲公司的注意。越南能取代中國嗎？
与中国不同，越南已基本抑制住新冠病毒大流行瘟疫。现在，该国经济期许在近些年的成功基础上更上一层楼。短期前景看好。不过，中期前景如何？
由“荷兰弟”汤姆·霍兰德主演的好莱坞动作冒险片《神秘海域》在越南遭禁，原因是影片中出现了南中国海“九段线”的地图。之前已经有多部影视作品出于同样的原因被越南当局禁止。
2020年3月，一名21岁的男子在德克萨斯州一家山姆会员店持刀袭击了一个越南裔家庭，原因是他认为中国是造成新冠疫情的源头，并误以为这家人来自中国。本周，他承认自己犯下了仇恨犯罪。
在世界杯亚洲区预选赛第8轮的一场比赛中，中国队客场1:3败给了越南队，从而使入围2022年世界杯的希望彻底破灭。越南球迷欣喜若狂，中国球迷则出离愤怒。
世界上最有影响力的一位佛教僧侣释一行禅师1月22日在越南辞世，享寿95岁。他因为反对越战流亡海外，曾在美国的普林斯顿大学和哥伦比亚大学讲学。
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