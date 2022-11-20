位于中南半岛东端的东南亚国家，首都河内，最大城市是胡志明市。后者也是越南的经济文化中心。越南北邻中国，西接柬埔寨、老挝。该国是东南亚国家联盟(东盟)成员。

越南与中国关系密切复杂。中国曾在越南战争（1955年到1975年）中支持越共领导的北方政权战胜南越政府。但之后两国关系恶化，并因边境争议而在1979年爆发中越战争。90年代后，河内与北京关系有所改善，但围绕南中国海部分岛礁主权，两国之间仍存争议。