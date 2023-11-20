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位于中南半岛东端的东南亚国家，首都河内，最大城市是胡志明市。后者也是越南的经济文化中心。越南北邻中国，西接柬埔寨、老挝。该国是东南亚国家联盟(东盟)成员。
越南与中国关系密切复杂。中国曾在越南战争（1955年到1975年）中支持越共领导的北方政权战胜南越政府。但之后两国关系恶化，并因边境争议而在1979年爆发中越战争。90年代后，河内与北京关系有所改善，但围绕南中国海部分岛礁主权，两国之间仍存争议。
菲律賓總統小馬科斯11月20日透露，鑒於東協與中國的《南海行為準則》談判進展緩慢，該國正在尋求與越南、馬來西亞另起爐灶制訂南海行動準則。就在兩天前，他剛剛與習近平舉行會晤，向後者表達了就南海局勢的擔憂。
美国财政部周二表示，看起来没有主要贸易伙伴在操纵本国货币。目前，中国、德国、越南、马来西亚、新加坡、台湾位列美国的外汇“监测名单”。同时美国将瑞士和韩国从该名单中除名。迄今为止，拜登政府从未将美国主要贸易伙伴认定为“汇率操纵国”。
地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。
专家警告，到2035年，越南湄公河三角洲的河沙可能耗尽。采沙场以及水坝拦截了河沙的流动，使这一素有鱼米之乡之称的地区居民、农作物和经济都面临风险。
越南对于中美这两个超级大国的重要性与日俱增。继拜登之后，习近平也将访问河内？据路透社援引消息人士报道，相关行程在筹备中，但尚未最后确定，双方对于联合声明以及其中是否提到“命运共同体”这样的具体内容也还在商议中。
氣候變遷導致海平面上升，湄公河下游三角洲越頻繁地發生海水倒灌。 當地的稻農索性在水塘裡養起了魚蝦，倒也提升了收入。 但是，長期來看，氣候變遷必然對當地農業造成重大衝擊。
据两名知情人士透露，拜登政府正在与越南就一项两国最大一笔军售进行磋商。这一协议可能激怒中国，若是协议达成，这会巩固华盛顿和河内之间新升级的伙伴关系。目前的讨论仍处于初期阶段，具体条款尚未敲定。
就在几天前，美国总统拜登访问越南，两国正式缔结全面战略伙伴关系。这对曾经的冤家能把酒言欢，显然和越南的北方邻居中国有关。中、美、越这组三角关系，将在今后的亚太地区越发凸显其重要性。
越美关系的升级是否会让河内在对中美的选择中事实上倒向美国，加入美国的反中阵营？政论家邓聿文认为，河内在强化对美关系的同时也会小心翼翼，避免触怒中国。
目前，中美两国在贸易、安全、人权等诸多问题上的分歧正在加深。不过，前往越南访问的美国总统拜登表示，他并不想遏制中国。他还表示，在新德里的G20峰会上与李强会面，讨论了“稳定”的问题。
美國總統拜登正積極加強美國與越南的關係，同時不斷強調，此舉並非針對中國。談及兩岸情勢，拜登認為，中國的經濟動盪並不會導致其攻打台灣。
美国总统拜登周日率官员和科技业高管组成的代表团抵达越南，越南最高领导人阮富仲欢迎拜登的到来。美国和越南接下来将就区域安全、半导体等议题进行会谈，并且提升双边关系至最高级别的「全面战略合作伙伴关系」。
本周日，美国总统拜登将到访越南。曾经兵戎相见的美越两国希望进一步强化双边关系，这同时也是美国阻遏中国影响力的一个组成部分。
隨著中國在印太地區擴大影響力，美國致力於尋求區域盟友共同抗衡北京。今年9月，美國總統拜登除了將前往印度參加G20峰會，還會到越南與該國領導人會晤。
一项研究显示，拜登和特朗普的贸易政策导致美国从中国的直接进口减少，但这并不意味着美国对中国相关供应链的依赖随之减少。此外，消费者还面临更高的成本。
知情人士消息称，美国总统拜登将在9月中旬对越南进行国事访问，届时将与越南签署战略伙伴关系协议。
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