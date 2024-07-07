越南：身材矮小没学上？

越南河内国家大学管理与商业学院今年不再招收身高矮小者入学。德国社会心理学家认为这是一种歧视，且与大学教育理念背道而驰。

（德国之声中文网）越南河内国家大学（Vietnamesische Nationaluniversität Hanoi）"管理与商业学院"（HSB）认为身高与成功之间有着非常重要的关系，因此决定将不再招收身高矮小者为学生。2024年招生计划规定，身高低于1.58米的女性和身高低于1.65米的男性将不被录取进入HSB学习。个别情况可以例外处理。越南在线报纸《青年报》（Tuổi Trẻ）对此进行了报道，并在越南社交媒体引发了激烈讨论。

2024年6月6日，越南教育部责令该校重新审查此项招生要求。学校随后将招生计划中对身高的要求从四个专业减少到一个专业，即"管理与安全"专业。截至发稿，德国之声未能收到HSB的立场声明。所有邮件和电话问询均未得到答复。

身高和自信心有关？

HSB对这一招生要求给出的解释是，该大学是为国家公共和私营部门培养未来的领导者和优秀的管理人才，因此不仅仅是专业能力，身体条件也很重要，而身高在领导力和自信心方面是一个至关重要的因素。

但身高与自信心之间真的有联系吗？拿破仑身高1.66米，邓小平1.57米，列宁也只有1.60米。

德国纽伦堡大学（Universität Erlangen-Nürnberg）社会心理学家安德烈亚·阿贝勒-布雷姆（Andrea Abele-Brehm）在接受德国之声采访时对此表示怀疑："（身高与自信心之间）确实存在某种关联，但这种关联相对较弱且并不明确。"她表示，来自美国、欧洲和东亚的大量研究已经证实了这一点。

研究表明，身高特别矮或特别高，可能会对自信心产生影响。但对拥有平均身高的人来说，这一因素可以忽略不计。

"平均身高"与"正常"身高

越南人的平均身高是多少？根据越南国家营养研究所2019-2020年的数据，越南女性的平均身高为1.56米，男性为1.68米。

身着红黑长袍、头戴学位帽的河内大学毕业生在毕业典礼上 图像来源: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

越南在人口教育方面取得了很大进步，尤其在小学教育方面，与经济水平类似的其他国家相比，越南取得了高于平均水平的成绩。但中学教育质量仍存在问题。

任何身高高于或低于平均身高几厘米的人，根据统计规则，都是在标准范围内的"正常"身高。这个几厘米的数值在统计学术语中被称为"标准差"。

越南国家统计局（GSO）在书面回复德国之声的问询中表示，他们并没有系统收集本国人口身高分布的数据。因此越南人口身高的标准差无法直接通过计算获得。

采用东亚人口身高标准差

因此，德国之声采用了东亚人口身高分布数据作为参考。东亚女性身高标准差为5.74厘米，男性为6.73厘米。这就意味着，女性身高在平均身高上下5.74厘米范围内浮动，男性身高在平均身高上下6.73厘米范围内浮动均属于正常身高。

根据东亚人口身高标准差数据，越南女性"正常"身高在1.50 米到 1.65 米之间，男性"正常"身高在 1.61 米到 1.75 米之间。这样算下来，河内国家大学相当于将很大一部分拥有正常身高的人群拒之门外。

阿贝勒-布雷姆表示："如果HSB在招生中引入这样的身高限制显然是一种歧视，我认为应该予以反对。"

身高与财富

当然，许多国际研究也揭示了另一种相关性，即从统计数据来看，个子越高，赚的越多。但身高与能力之间已被证实并不具有相关性。

尽管如此，仍有许多人认为个子高的人在生活中更成功。这就是社会心理学所说的"刻板印象"。这种刻板印象认为高=更好，高=更有能力，因此高=更成功。但实际上这种关联并不存在。

越南最有权势的人 - 阮富仲（右）明显比美国总统拜登（身高182厘米）矮得多（图为美国总统拜登2023年10月访问越南） 图像来源: Luong Thai Linh/AP/picture alliance

刻板印象的形成并不以客观事实为基础，但这并不意味着刻板印象没有影响力，恰恰相反，只不过这种影响力完全源自人们对刻板印象本身的信念，觉得"这样就应该是对的。"比如因为个子高的人平均收入相对更高，就错误地得出"个子高的人更有能力或者更有行动力"这样的结论。

社会心理学家阿贝勒-布雷姆坚信，大学教育的任务应是打破刻板印象并对事实真相进行探索、阐明。她说道："大学理应对抗，而不是进一步加强这类刻板印象。"HSB将身高列作录取标准，显然与大学教育的真正目标 - 培养学生以科学和理性为指导原则 - 背道而驰。

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