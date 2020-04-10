越南裔法国人诉讼“橙剂案”失败

（德国之声中文网）本周一（5月10日），法国一家法院对于一起针对14家跨国化学公司在越战期间生产且销售橙剂（落叶剂）的诉讼做出“不予受理”的裁决。

根据法新社获取的审判书，法国巴黎郊区埃夫里市（Evry）法院表示，它没有管辖权来审判涉及美国政府战时行动的案件。

提起诉讼的是一位名叫陈素娥的越南裔法国人。她起诉的跨国化学公司包括美国农用化学品公司孟山都（现属于德国大型药业集团拜耳）等总共14家。

美国、澳大利亚和韩国的退伍军人都曾因遭受橙剂后遗症的伤害而获得过赔偿。如果司法能做出有利于越南平民受害者的裁决将是开创历史先河。延伸阅读：美越联手将花费十年清理橙剂影响

陈素娥是谁？

据越南媒体报道， 陈素娥于1942年出生，是原越南解放通讯社（现为越南通讯社）的战地记者。她本人及她的两个孩子都是橙剂的受害者。她说，因为接触过橙剂，她本人患有严重的糖尿病和罕见的胰岛素过敏症，还曾两次染上肺结核。另外同样是受到橙剂后遗症的影响，她的大女儿因心脏畸形17月大时夭折，小女儿则患有地中海贫血症。

陈素娥将这起诉讼称为她生命中的“最后一场战斗”。

被告的态度

被指控的跨国化学公司均认为，美国军方对在越战期间使用橙剂负有全部责任。法新社援引拜耳公司一名代表的意见称，“战争期间的供应商”不应承担责任。这些企业也拒绝法院的管辖权。

孟山都公司的一名企业律师说，美军使用橙剂是为了捍卫“国防”利益。

什么是橙剂？

橙剂（Agent Orange）是掺杂了剧毒物质二噁英（TCDD）的致命毒剂，由于这些落叶剂或除草剂装运容器上的橙色条纹，故名“橙剂”。

上个世纪60到70年代，美军为了阻止越共游击队的进攻，在越南丛林上空喷洒了7600万升落叶剂，打算以此清除遮天蔽日的树木让越共游击队无处可逃，同时还可以破坏游击队的食物供给。

橙剂的主要成分是2，3,7,8-四氯二苯并二噁英和四氯代苯，这两种物质都是强致癌类物质，而且这类物质化学性质非常稳定，在环境中自然消减50％就需要耗费9年的时间。它进入人体后，需14年才能全部排出。它还能通过食物链在自然界循环，贻害范围非常广泛。

越战期间，数百万越南人、老挝人和柬埔寨人都因接触到橙剂而深受其害。

很多婴儿在出生时都出现畸形和其它健康问题，包括唐氏综合症、脑瘫和极端的面部缺损。这些影响被认为与橙剂有关。



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