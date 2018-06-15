越南网民抗议脸书地图“不正确”

（德国之声中文网）据英文版越南人民报网（VnExpress）7月2日报道，越南政府要求脸书立即采取行动，纠正一幅不包含黄沙群岛（中国称西沙群岛）和长沙群岛（中国称南沙群岛）的地图。

该网站报道称，这两个群岛在脸书地图上标为中国领土。一名脸书工作人员回应称，这是一个技术错误，没有政治意图。

该报道引述越南通讯社（VNA）报道称，是河内一名零售商最早发现了这一问题：脸书的"速退帖子"功能中，在选择目标用户时，可输入地名，即会跳出一幅地图。报道称，一些零售商因此停止使用脸书的这一广告功能。

报道称，这一事件在越南引发许多网民愤怒，因脸书在该国是最受欢迎的社交网络，有超过5800万活跃用户。

西沙群岛由中国实际控制，中越对主权存在争议。南沙群岛由包括中越在内的多个国家实际控制，也存在主权争议。

1974年和1988年，中越曾在西沙群岛和南沙群岛发生战争。

因地图问题提出抗议的不单只有越南网友。5月中旬，美国服饰零售商盖璞 (GAP)为了一件T恤上印的中国地图而在其官方微博上道歉。当时，一名中国网友在微博上发布了一件该T恤衫的照片，他说，中国的领土，包括藏南、台湾和南中国海在地图上被遗漏。

苗子/乐然（德新社等）