越南禁止买卖野生动物

（德国之声中文网）越南政府周四（7月23日）晚间通报说，该国总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)已签署一项政令，即日起在全国禁止野生动物交易，以降低爆发新的疫病流行的风险。

越南是穿山甲鳞片和象牙一类野生动物非法产品在亚洲重要的目的国

根据该政令，越南在全境禁止进口活体野生动物及野生动物产品、非法猎捕和包括网购在内的野生动物交易、取消野生动物市场。

越南是穿山甲鳞片和象牙一类野生动物非法产品在亚洲重要的目的国。当地也买卖被认为有医用价值的犀牛角。

今年2月，越南14个动物保护组织联名致信政府，要求"确认并关闭非法销售野生动物的市场及其它窝点"。

有报道指出，这个东南亚国家野生动物市场众多、网上动物交易火爆，相关现行法律执行不严。

随着新冠病毒疫情的爆发，毗邻的中国也承诺禁止野生动物交易和消费。

科学家们怀疑，冠状病毒经由动物跳传至人。最早一批新冠病毒患者中有人被确认曾到过湖北武汉的一个野生动物市场。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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