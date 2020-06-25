 越南禁止买卖野生动物 | 科技环境 | DW | 26.07.2020

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科技环境

越南禁止买卖野生动物

新冠疫情爆发后，人们再次对亚洲国家野生动物的交易和消费提出批评和警告。继中国当局表示要取缔野生动物市场后，越南也宣布禁止买卖野生动物及其产品。

Tierversuche (picture alliance/blickwinkel/J. S. Peifer)

（德国之声中文网）越南政府周四（7月23日）晚间通报说，该国总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)已签署一项政令，即日起在全国禁止野生动物交易，以降低爆发新的疫病流行的风险。

Smbolfoto Gürteltier in Thailand (Reuters/Prapan)

越南是穿山甲鳞片和象牙一类野生动物非法产品在亚洲重要的目的国

根据该政令，越南在全境禁止进口活体野生动物及野生动物产品、非法猎捕和包括网购在内的野生动物交易、取消野生动物市场。

越南是穿山甲鳞片和象牙一类野生动物非法产品在亚洲重要的目的国。当地也买卖被认为有医用价值的犀牛角。

今年2月，越南14个动物保护组织联名致信政府，要求"确认并关闭非法销售野生动物的市场及其它窝点"。

有报道指出，这个东南亚国家野生动物市场众多、网上动物交易火爆，相关现行法律执行不严。

随着新冠病毒疫情的爆发，毗邻的中国也承诺禁止野生动物交易和消费。

科学家们怀疑，冠状病毒经由动物跳传至人。最早一批新冠病毒患者中有人被确认曾到过湖北武汉的一个野生动物市场。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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  • Riesenflughund Flughund

    携带危险病毒的动物

    来自空中的危险

    狐蝠和蝙蝠被认为是埃博拉病毒的最初携带者。在西非的一些国家，狐蝠和蝙蝠是人们喜食的野味。病毒首先由动物传染给人，之后在人与人之间相互传染。目前还无望停止病毒的传播。

  • Landwirtschaft in baltischen Ländern Kühe auf der Weide Vilnus Lettland

    携带危险病毒的动物

    牛痘

    牛痘主要来自牛。但是所有哺乳动物 - 也包括人类，都可以感染这种病原体。在德国没有针对牛痘的疫苗。不过接种了人痘疫苗的人，可以避免感染。从前，通常是人们在挤奶时感染牛痘，首先是手受到感染。

  • asiatische Tigermücke Aedes albopictus

    携带危险病毒的动物

    蚊子叮咬的危险

    如今，人们可以轻而易举地从一个大陆到另一个大陆旅行，对动物来说也是如此，例如亚洲虎蚊。和许多其他异国动物昆虫一样，虎蚊也随着出口货物，通常是通过轮船来到欧洲。它是传播登革热病毒的罪魁祸首。

  • Teaser 1 ohne GI Logo

    携带危险病毒的动物

    鹦鹉热

    鹦鹉热是一种人畜共患疾病，对儿童和和年老体弱者来说尤其危险。尤其是鹦鹉，虎皮鹦鹉和鸽子最容易携带这种病毒。对这样的人大多是受感染动物的粪便干燥。激起了空气中的灰尘。

  • Junge Rotfüchse in Italien

    携带危险病毒的动物

    貉犬瘟热病

    2008年以前，德国也有貉犬瘟热病，主要由狐狸传播。通过大规模疫苗接种，这种危险的疾病被根除。感染致命的貉犬瘟热病者往往难逃死亡的命运。这种病在德国已经灭绝。

  • Baby mit Katze

    携带危险病毒的动物

    猫抓病

    猫抓病对儿童来说尤其危险。通常是由于被猫咬伤或抓伤而传染。动物血液中携带的病毒可以潜伏多年不发病。在德国，约13％的猫被打防疫针。

    作者: Gudrun Heise


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