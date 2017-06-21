越南狗肉文化面临现代文明挑战

（德国之声中文网）黄先生从小就吃狗肉。在他的记忆里，每个月至少两次。但是今年9月，越南政府官员宣布，在首都河内的中心城区不再允许出售狗肉和猫肉。原因是，这引起旅游者的反感，并可能传播狂犬病等疾病。

狗肉老饕和餐馆经营者担心，政府将扩大禁令范围，直至完全禁止食用猫狗肉。"我不知道他们能怎么禁止，需求太大了"，黄先生在越南最大城市胡志明市的一家餐馆里说。在这条小巷子里，至少有四家供应狗肉的餐馆。食客们围坐在小桌边，就着米饭或啤酒大快朵颐。

黄先生和他的3个朋友也在其中，他对记者说："对我们来说，吃狗肉是一种传统。就像吃海鲜或吃鸡一样。"

很多越南人都这么说。对他们来说，吃狗肉和吃其他肉类没有什么不一样。此外一些越南人认为，在月底吃狗肉能帮助人们去除一个月来积攒的晦气。因此，菜单上有狗肉的餐馆在月底总是生意特别好。

传统vs.国际形象

越南政府当然不这样看。河内官员表示，吃狗肉有损首都的声誉和形象，此外吃狗肉还可能导致感染狂犬病。

在胡志明市，当局也采取了严厉的措施。今年9月这里最大的狗肉市场被查处。据越南官方媒体报道，许多商贩受到处罚，大量来源不明的生鲜狗肉被没收。在越南，偷窃私人宠物狗卖给餐馆的事时有发生。

詹先生在胡志明市作狗肉生意已经10年了。他说近几年来自己和同行们受到的压力越来越大，他必须公开他的狗肉来源。"我卖的所有狗肉都来自一个质量有保障的渠道"，他对记者说："所有要求的证明、许可我都有。社会对我们有监督，所以我必须让我的生意干干净净。"

在胡志明市，他的餐馆人气很旺，每个月吸引大约1000人次的客流量，能吃掉100条狗。"这就是做生意，有需求，就有供给。"詹先生说。

越南人平均每年消费500万条狗。全球只有中国人的消费量更大，达到每年2000万条。动物权益保护人士支持禁止食用狗肉，他们多年来一直在努力让狗肉从菜单上消失，指出宰杀猫狗十分残忍，而且这让很多人担心他们家中宠物的安全。

詹先生了解一些人对狗肉的抵触。他说，如果有一天政府宣布禁止，他就不卖狗肉了。但他怀疑真的会走到这一步："这是一项传统，历史太久远 ，所以我想不会完全禁止。"