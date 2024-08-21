越南新任领导人苏林为何首访中国？

越南的“竹子外交”策略有助于提升与所有大国的关系。新任领导人苏林选择北京作为其首次出国访问的目的地，但他仍可能与西方保持密切关系。有消息人士称苏林可能会在下个月访问美国。

（德国之声中文网）越南共产党新任总书记苏林于8月19日抵达北京，这是他本月初上任以来的首次外访。

在访问期间，苏林会见了中国国家主席习近平、外交部长王毅和国务院总理李强。

这位越南领导人将本国与北京的关系形容为"越南对外政策的战略选择和头等优先"，并同习近平一致同意加强在国防和安全领域的合作。

在过去十年里，越南奉行"竹子外交"策略，以此平衡与所有大国的关系。

然而，越南与中国在南中国海的长期领土/领海争端依然未解。不少越南民众因此对北京感到愤怒，认为政府对这个历史上的对手采取了屈从的立场。

河内也显著改善了与美国的关系，而美国也是越南曾经的敌人，尽管越南共产党内部仍有一些人对华盛顿政权更迭持谨慎态度。

苏林在5月就任国家主席，此前他曾担任越南公安部部长。上月，前总书记阮富仲去世后，苏林接任了越南共产党总书记职务。他选择访华的决定引起了西方的关注，一些观察人士猜测这可能预示着该国外交政策的变化。

越南转向中国的猜测"言过其实"？

华盛顿国家战争学院教授阿布扎（Zachery Abuza）提醒不要过度解读此次访问。

"关于苏林领导下的越南转向中国的所有报道都言过其实了。这次访问早在几个月前就已安排好了。"他在接受德国之声采访时表示。

越南共产党新任领导人通常在上任后首先访问传统盟友和邻国，如柬埔寨或老挝。

然而，苏林当选国家主席后，在7月已经访问过这两个国家。

"越南领导人访问老挝和柬埔寨后，中国通常就是下一个访问目的地。"阿布扎补充道。

苏林需要与习近平建立个人关系。习近平以比他的前任更为专制的方式治理中国。

尽管河内试图对与中国的领土冲突保持低调，但最近越南于菲律宾在南中国海进行联合军事行动激怒了北京。

"阮富仲领导下的越南非常成功地让中国相信越南的中立性。"阿布扎说，"这方面在苏林领导下将继续下去。"

苏林还为此次访问增添了爱国色彩，访问了广东省，越南国父胡志明100年前创建共产党时曾在此居住。

消息人士称苏林将前往纽约

如果苏林的首次出访选择美国或其他西方民主国家，那将非常不同寻常，因为越南总书记通常优先访问共产主义国家。

然而，有消息人士称苏林可能会在下个月访问美国。

一位不愿透露姓名的越南政府消息人士告诉德国之声，预计苏林将在9月10日参加下届联合国大会或本月晚些时候的联合国未来峰会期间访问纽约，并在会议间隙与美国官员会面。

德国之声了解到，河内和华盛顿之间还在讨论苏林此次访美是否可能成为一次国事访问，包括与美国总统拜登会晤。

去年，越南将其与美国的关系提升为全面战略伙伴关系。此后不久，中国国家主席习近平访问了河内。

越南仍是所有国家的朋友

分析人士认为，只有当其主要伙伴之一首先改变立场时，越南的对外关系才可能发生重大变化。

实际上，苏林本周访问中国的目的是为了向北京保证，河内不会因为领导层的变动而改变外交政策。

在苏林的权力上升过程中，他清除了越南共产党内部许多技术官僚和亲西方官员，使政治局中来自公安部和军方的"安全官僚"占据主导地位。

这导致一些评论人士认为越南正逐渐成为一个警察国家。

据人权组织称，自2016年以来，越南的国家镇压和对公民社会活动的打压已大幅加剧，苏林的统治可能会在这方面进一步加剧。

西方领导人也可能因苏林在6月与访问河内的俄罗斯总统普京会面而感到不满。

尽管如此，美国和欧盟都不愿与这个亚洲增长最快的经济体之一和其"去（中国）风险化"战略中的关键市场破坏关系。

在欧盟，苏林曾被指控参与2017年越南情报部门在柏林绑架一名德国公民的事件。

据报道，该受害者是乘坐斯洛伐克政府借给苏林访问代表团的飞机从欧洲被秘密带走的。

尽管这一事件最初引发了与德国的外交裂痕，但关系很快恢复正常，斯洛伐克检察官也在今年早些时候撤销了对苏林的指控。

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