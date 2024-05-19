越南政治内斗导致错失普京访问？

俄罗斯总统普京刚刚完成了访华之旅。此前曾有消息称，普京原本还计划顺道访问越南。然而，这个同样由共产党执政的东南亚国家，似乎因为近期的政治内斗而错过了与普京面对面会谈的机会。

（德国之声中文网）近年来，越南与中国以及西方国家均有着良好的关系。河内与莫斯科一段时间以来的互送秋波却引发了欧洲方面的一些狐疑。而现在，结束中国行程的俄罗斯总统普京，却并没有如此前猜测的那样顺道访问越南。不过，其原因很可能并非是越南忌惮西方国家的反应，而是河内政治高层近期不断出现内斗。

俄罗斯驻越南大使贝兹德科(Gennady Stepanovich Bezdetko)已经对越南官方媒体表示，普京总统"会在不久的将来"到访越南，但是具体日期并未确定。

和中国类似，越南在谴责俄罗斯入侵乌克兰的联合国表决中大多投了弃权票，同时也保持着与俄罗斯的合作关系。长期以来，俄罗斯一直是越南的重要油气勘探合作伙伴以及军火供应国。

去年10月，在北京举行的"一带一路"高峰论坛上，时任越南国家主席武文赏与普京举行了会晤。今年3月，越共总书记阮富仲邀请普京进行国事访问。与此同时，越南也和中国、美国、欧盟保持良好关系：习近平、拜登均在不久前访问过越南，欧盟也在2020年与这个东南亚国家签署了自由贸易协定。

欧盟特使访问被推迟

目前，美国和欧盟正试图进一步加大对俄罗斯的制裁，并打击规避制裁的第三国，尤其是那些向俄罗斯再出口军事或技术装备的国家。这其中很可能包括越南。不过一名欧洲外交圈内人士向德国之声披露，西方国家很难判断河内是否向俄罗斯提供了任何援助。

欧盟制裁执行事务特使奥沙利文(David O'Sullivan)原定5月13日与越南官员会晤，但是河内方面在会晤前几天推迟了此次活动。欧盟一名发言人对德国之声表示，欧方对访问未能成行感到失望，"正在与越南当局讨论在不久的将来安排一个方便的日期。"

就在本月早些时候，路透社援引多名外交官称，越南方面推迟奥沙利文的访问是因为担心这可能破坏传言中的普京访越之旅。最新消息称，奥沙利文有可能在7月前往越南。

仅仅上任一年的国家主席武文赏今年3月辞职 图像来源: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

越南高层内斗

奥沙利文以及普京的访问均被推迟，这固然可以被解读为越南忌惮俄罗斯以及欧盟的影响力。但是，欧盟以及越南的消息人士则对德国之声表示，实际原因很可能是因为越南政局近期不稳定。在过去两个月中，一党专政的越南共产党失去了三名高官：仅仅上任一年的国家主席武文赏今年3月辞职。越南国会主席王廷惠则在4月底辞职。在越共中央政治局排名第五的张氏梅则在本周辞去中央政治局委员、中央书记处常务书记和中组部部长职务。

这一系列政治动荡是由持续近十年的反腐败运动引发的，现在已经升级为了高层内斗。由于越共中央总书记阮富仲很有可能在2026年的党代会上退休，因此围绕最高领导人的继任人选，越南近期暗流涌动。分析人士认为，越共党内高层人物正试图通过削弱对手阵营来为自己以及亲信争取更高的地位。

越共中央总书记阮富仲很有可能在2026年的党代会上退休 图像来源: Evelyn Hockstein/REUTERS

欧盟避免尴尬

就在普京抵达中国的5月16日，越共中央委员会召开了第九次全会，商讨政治局内的职位空缺以及国会主席、国家主席的继任人选问题。新加坡尤索夫·依萨东南亚研究院当代东南亚研究所高级研究员斯托里(Ian Storey)指出，只要河内政坛持续动荡，普京就不太可能安排访问越南。此外，据一名欧盟外交圈内人士透露，越南政府很可能私下告诉莫斯科，由于国家主席职位依然空缺、谁能正式欢迎普京到访存在巨大不确定性，所以"现在访问不是时候 "。

无论如何，欧盟方面乐见普京没能访问越南。否则布鲁塞尔很有可能陷入尴尬境地：要么谴责一个重要贸易伙伴欢迎一名被视作战犯的专制者到访，要么对俄罗斯在发展中国家施加影响力的企图视而不见。

一名欧盟发言人对德国之声表示，"与所有其他国家一样，越南有权根据自身利益制定外交政策。"不过，该发言人也提醒说："国际刑事法院已经因俄罗斯入侵乌克兰而对普京发出了战争罪通缉令。"

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