越南挑战中国“新冠外交”的垄断地位

（德国之声中文网）中国在新冠病毒医疗和防护物资捐赠外交方面的垄断地方正受到来自越南的挑战。中国捐赠物资遍及欧洲和东南亚，甚至赢得美国总统特朗普的好评。

中国希望通过分享专业知识和捐赠口罩等防护物资来塑造负责任的大国形象，修复因去年底最早爆发新冠病毒疫情而受损的国际形象。

尽管其拥有资源远逊于庞大邻邦，但是越南已经捐赠大量口罩，其中法国、德国、意大利、西班牙和英国共计获得55万个，柬埔寨39万个，老挝34万个。

越南还拿到为美国政府生产45万套杜邦防护服的订单。它也借机在公开声明和官方媒体上强调其医疗物资捐赠。

周四（4月9日），美国总统特朗普为收到这批物资感谢"我们的越南朋友"。coronavirus

依靠大规模隔离措施和积极追踪接触者，截至周五（4月10日），越南卫生部登记的新冠病毒感染为255例起，没有死亡病例。

越南的新冠防疫宣传画

因领导抗疫而受到普遍称赞的越南副总理武德丹（Vu Duc Dam）周一（4月6日）说，新冠病毒疫情在该国已经得到控制。

次日，越南官方媒体刊发外交部捐赠仪式照片，展示欧洲外交官们接受越南捐赠的大量口罩。

澳大利亚国防学院的越南外交研究专家塞耶（Carl Thayer）认为，"越南似乎因为成功抗疫获得了自信。"

塞耶说，"越南在准备迎接第二波疫情爆发的同时，也开始寻求经济活动的复苏。" 其中，越南国会本月即将批准的《欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA）》尤其令人期待。

台湾韩国不甘人后

越南政府周四表示，该国共有40家公司从事口罩生产，每天可以制造700万个普通口罩和572万个外科医用口罩。

在国际社会中，希望证明自己有能力参与国际救助的国家不止越南一个。

被中国视为其领土的一部分并被排挤出大多数国际组织的台湾，向欧洲和美国捐赠了1600万个口罩，让这个饱受外交孤立的岛屿赢得了罕见的国际舞台亮相机会。

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和越南一样，台湾政府新冠病毒疫情保持了较低的感染率，截至周五死亡6人。台湾政府并没有将其防护物资援助外交和中国直接挂钩，而是积极落实"台湾能帮忙（Taiwan can help）"的理念，特别是它拥有日产口罩1300万个的强大能力。

台湾拥有日常口罩1300万的强大产能

韩国也因其成功抗疫而备受关注。周四，韩国主办了一场抗疫措施在线演示会议，与会者包括来自美国、墨西哥和意大利等13个国家的卫生系统官员。

一位韩国外交官对路透社说，"我们收到诸多国家的请求，希望分享防抗疫知识。"

越南也没有明确地将其新冠病毒防护物资捐赠外交与中国比较，但是迅速为曾经的盟友老挝和柬埔寨提供了帮助。近年来，随着中国的崛起，越南在这些国家的影响有所减弱。

塞耶说，由于中国生产的医疗和防护物资出现许多质量问题，越南也可以趁机强调其产品质量可靠。

越南最大上市公司Vingroup上周表示，它即将具备月产55000台的呼吸机产能，产品销往国内外市场。

塞耶说，"越南不能期待在捐赠数量和现金价值上与中国匹敌，但是可以在有需要的地方提供援助。"

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张平/石涛 （路透社）