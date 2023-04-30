越南指责中“向阳红10号”科考船等船只侵犯其主权

（德国之声中文网）越南外交部发言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一项政府公报中说："越南要求中国立即将向阳红10号科考船、中国海警船和渔船撤出越南水域......越南已经与中国进行了几次接触，并根据国际法和国际惯例采取了措施，以确保越南的合法和正当权益。"

中国驻河内大使馆没有立即回应路透社的评论请求。

上周，越南批评了中国一艘科考船在同一海域的行为。越南外交部副发言人范秋姮5月25日回答记者提问时再次表示：日前，据报道，中国"向阳红10号"科考船和部分海警船、渔船侵犯了按照1982年《联合国海洋法公约》相关规定确立的越南专属经济区。面对此种情况，越南外交部和各职能机关已多次与中方联系，采取符合国际法和越南法律的措施来保障越南的合法权益。

中国在南海与越南、马来西亚、菲律宾、文莱、印尼等有主权争议

中国表示，科学研究是在中国管辖区域内的正常活动。中国以古地图为证，声称几乎整个南中国海都是其领土，包括位于越南和其他四个东南亚国家专属经济区内的水域。

越南外交部发言人黎氏秋姮还说，越南呼吁国际社会加入到维护南海秩序、和平与安全的努力中来，并为两国共同利益的发展做出贡献。

中国交通运输部24日表示，中国在南沙群岛的欧文礁、惠森礁和南薰礁附近部署了三个"导航"信标。中国在南沙群岛与越南、马来西亚、菲律宾、文莱、印尼等有主权争议。

（路透社）

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