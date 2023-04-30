越南指责中“向阳红10号”科考船等船只侵犯其主权

越南本周四（5月25日）指责一艘中国科考船及护卫海警船侵犯了越南主权，并要求中国政府将这些船只撤离越南海域。
（德国之声中文网）越南外交部发言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一项政府公报中说："越南要求中国立即将向阳红10号科考船、中国海警船和渔船撤出越南水域......越南已经与中国进行了几次接触，并根据国际法和国际惯例采取了措施，以确保越南的合法和正当权益。"
中国驻河内大使馆没有立即回应路透社的评论请求。
上周，越南批评了中国一艘科考船在同一海域的行为。越南外交部副发言人范秋姮5月25日回答记者提问时再次表示：日前，据报道，中国"向阳红10号"科考船和部分海警船、渔船侵犯了按照1982年《联合国海洋法公约》相关规定确立的越南专属经济区。面对此种情况，越南外交部和各职能机关已多次与中方联系，采取符合国际法和越南法律的措施来保障越南的合法权益。
中国在南海与越南、马来西亚、菲律宾、文莱、印尼等有主权争议
中国表示，科学研究是在中国管辖区域内的正常活动。中国以古地图为证，声称几乎整个南中国海都是其领土，包括位于越南和其他四个东南亚国家专属经济区内的水域。
越南外交部发言人黎氏秋姮还说，越南呼吁国际社会加入到维护南海秩序、和平与安全的努力中来，并为两国共同利益的发展做出贡献。
中国交通运输部24日表示，中国在南沙群岛的欧文礁、惠森礁和南薰礁附近部署了三个"导航"信标。中国在南沙群岛与越南、马来西亚、菲律宾、文莱、印尼等有主权争议。
（路透社）
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海牙作出了裁决：中方的“九段线”主权主张“没有法律基础”，中国在南海海域不享有“历史性权利”。中方称该判决“非法无效”，中国“不接受、不承认”，而台湾同样称裁决“不具法律约束力”，表态拒绝。
由“荷兰弟”汤姆·霍兰德主演的好莱坞动作冒险片《神秘海域》在越南遭禁，原因是影片中出现了南中国海“九段线”的地图。之前已经有多部影视作品出于同样的原因被越南当局禁止。
菲律宾海岸警卫队表示，一艘中国海警船近日在有主权争议的南中国海向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾方面船员短暂失明。中国外交部则回应表示，中国海警船现场操作专业、克制，是在“依法维护中国主权和海上秩序”。
近日，中国在渤海、黄海、东中国海和南中国海海域同时举行军事演习及实弹射击演练，导致该地区气氛再次出现紧张。中国指美军侦察机擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，中国以试射导弹回应。越南则呼吁中国停止在西沙群岛附近争议水域进行军演。