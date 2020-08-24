 越南指北京侵犯主权 中国试射导弹回应美军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2020

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越南指北京侵犯主权 中国试射导弹回应美军

近日，中国在渤海、黄海、东中国海和南中国海海域同时举行军事演习及实弹射击演练，导致该地区气氛再次出现紧张。中国指美军侦察机擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，中国以试射导弹回应。越南则呼吁中国停止在西沙群岛附近争议水域进行军演。

2015年，中国在纪念二战结束70周年阅兵式上展示东风26型导弹

2015年，中国在纪念二战结束70周年阅兵式上展示东风26型导弹

（德国之声中文网）《南华早报》周三晚间引述接近中国军方的匿名信息来源称，中国军队当天上午在南中国海海域发射两枚中程导弹，作为对于美国的警告。据称，两枚导弹中的一枚是东风26B型，从中国西北部的青海省发射，另一枚是东风21D型，发射地点是东部的浙江省。两枚导弹均射向海南岛东南方以及西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近区域，正是上周五中方宣布的航行警告区域内。当时中国海南海事局发布消息称，2020年8月24日0时至8月29日24时，海南岛东南部海域将有军事训练活动，禁止驶入。

东风26导弹射程达到4000公里，可以用以攻击陆地及海上目标，而东风21型射程则为1800公里。在中国网络军事论坛上，这两款导弹都被称为具有很强的打击航母能力。另有中国媒体称，东风21D是世界首款性能成熟的反舰弹道导弹。

消息人士对《南华早报》透露，此次试射导弹视为展现中国有能力阻止其他势力介入南中国海地区。“这是中国对美国军机和战舰日益频繁进入南中国海区域的回应。中国不希望周边国家误会北京的目的。”

邻国的疑虑

但南中国海区域的一些国家似乎对北京的意图确实有所担心。越南在周三当天谴责中国在南海有争议水域进行军演侵犯了越南主权，并指责北京方面的举动使制定南海行为准则的谈判复杂化。

中国本周在有争议的西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近举行为期6天的军演，这是中国两个月内第二次在该地区举行军演。越南外交部发言人黎氏秋恒(Le Thi Thu Hang)在一份声明中表示："中国（在帕拉塞尔群岛）反复军演侵犯了越南的主权，使中国与东盟间有关南中国海行为准则的谈判复杂化。越南目前担任东盟轮值主席国。

Paracel Inseln im Südchinesischen Meer China Vietnam (STR/AFP/GettyImages)

中越在西沙群岛（帕拉塞尔群岛）有主权争议

在6月26日河内举行的东盟峰会上，越南和菲律宾对地区不安定问题加剧发出警告，表示担心北京以新冠大流行作为掩护推进其领海主张。

7月1日至7月5日，中国在西沙群岛附近举行为期五日的军演，遭到越南和菲律宾的齐声谴责。菲律宾外交部长洛钦当时强烈回应中说，如果演习侵犯了菲律宾领土，中国将"收到最严厉的回应，无论是外交还是其他任何适当的方式"。美国则在同一时间向南海派出尼米兹号（USS Nimitz）和里根号（USS Ronald Reagan）两艘航空母舰执行任务及演习，并称目的是"支持印太地区的自由和开放"，"向我们的伙伴和盟友发出明确信号，即我们致力于地区的安全与稳定。"五角大楼还发表声明称，"（美国）国防部对于中国决定从7月1日至7月5日在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）附近进行军事演习表示担忧"，表示军演"进一步破坏该地区局势"，不利于缓解紧张和维护地区稳定，并称将密切关注事态发展。

Flugzeugträger USS Ronald Reagan (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/K.V. Peters)

美国里根号航母（资料图片，2018年）

7月15日，美国正式宣布反对中国在南中国海的一系列主权立场，美国海空军也加强了在南中国海、台湾海峡和东中国海地区的军事活动。

8月25日，中国国防部新闻发言人吴谦表示，"美国U-2高空侦察机今天擅自闯入中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。"他未具体说明中方实弹演习的具体地点和时间。

乐然／洪沙（德新社等）

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