越南“抗疫”歌曲《洗手歌》走红网络

（德国之声中文网）在新冠病毒继续住在全球新闻，继续引起人们恐慌之时，越南的一条抗疫公共服务广告歌曲迅速在互联网传播，至今已经在视频网站YouTube上积累了超过550万观看次数。



这首《洗手歌》是越南歌手Erik和Min以及歌词创作者Khac Hung和该国卫生部门共同创作的产物。歌曲在新冠病毒肆虐全球之际，一轻松活泼的方式，为受众提供了预防感染的几个实用技巧。



此歌的原版是越南歌手Erik和Min2017年推出的流行歌曲《嫉妒》（Ghen）。被改变的音乐动画视频，展示了一双戴着手套的手把病毒弹掉后，让人们"洗手 搓、搓、搓"。

歌中唱到："近期有一种很'红'的病毒，它的名字是新冠。它从哪里来？它的家乡是武汉。好好的突然闯出来。我们一定要提高警惕，别让它扩散蔓延。我们一定要决心自觉，别让疫情爆发。"



然后歌曲普及防疫基本知识，包括"一起洗手搓擦均匀，别用手触碰眼鼻口。限制来到人流聚集的地方。 "呼吁受众"提高身体健康，注意周围卫生，提高社会意识"，共同抗击新冠病毒。

马上要出英文版

演唱的男歌手Erik，本名为Phan Trung Thanh。他表示，歌曲不仅仅是为越南人所作。他向德新社透露"我们即将近日内推出英文版的'洗手歌'，已经完成了录制工作。"

随着这首改编歌曲的流行，网络上已经出现了歌曲的各种配舞版。美国时政讽刺类节目主持人 奥利弗（John Oliver）在节目上也推荐了这首歌，助长了它的人气。

部分有越南背景的YouTube用户很多都被歌曲结尾的歌词"越南坚决战胜疫情，战胜疫情"所感动。由共产党领导的越南，人口结构趋向年轻化。9700万国民中，有大约三分之二在35岁以下。

到目前为止，越南共有16个登记在案的新冠病毒感染病例。官方称，所有病人都已康复回家。与中国共享一部分边界的越南采取了严厉措施抑制冠状病毒蔓延。包括在发现距离河内一小时路程的村庄中发现5个确诊病例后，对整个村庄实行了封闭隔离。



任琛/凝炼（法新社、德新社）