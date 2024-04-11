越南房地产大亨张美兰被判处死刑

（德国之声中文网）越南房地产大亨张美兰（Truong My Lan）周四（4月11日）被判处死刑。她被控她在一起304万亿盾（约合124.6亿美元）金融诈骗案犯下严重罪行。该案是越南有史以来最大的一起金融诈骗案。

在越南最大的城市和商业中心胡志明市进行的这场审判结束时，房地产企业万盛发集团创始人张美兰被认定犯有欺诈、挪用巨款、行贿和违反银行法规等罪行。

判决书写道：“被告的行为……削弱了人民对（共产）党和国家领导层的信任。”检察官说，此案造成的损失总额高达270亿欧元，相当于越南2023年国内生产总值的6%。

越南反腐的最新目标

现年67岁的张美兰否认这些指控，并指责她的下属。

据越南官方媒体报道，她说：“我非常生气，因为我愚蠢地卷入了银行业这个非常可怕的商业环境，而我对银行业知之甚少。”她说：“在绝望中，我想到了自杀。”

张美兰和此案其他85名被告的被捕是越南全国反腐行动的一部分。自2021年以来，已有4,400多人在1,700多起腐败案中被起诉。尽管如此，死刑判决仍是异常严厉的惩罚。

张美兰被指控的欺诈罪

同样被列位被告的张美兰的丈夫是一名香港富商。张美兰被认定伪造贷款资料从西贡商业股份银行转款。她拥有该银行90%的股份。

警方称，他们已经确认了该案约42000名受害者，他们是自2022年10月张美兰被捕以来无法取款且未收到利息的西贡商业股份银行债券持有人。

此外，作为反腐斗争的一部分，越南著名房地产大亨杜英勇上个月因被控在一宗总值3.55亿美元的债券投资骗局中，诈骗数千名投资者。

（美联社、路透社）

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