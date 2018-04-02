 越南国家主席陈大光病逝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2018

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时政风云

越南国家主席陈大光病逝

越南官方媒体证实，越南国家主席陈大光周五因病去世，享年61岁。陈大光在越南最高领导层中排名第二，但他一般只扮演象征性角色。

Vietnam Tran Dai Quang, Präsident (Reuters/M. Hoang)

越南总统陈大光因病去世，享年61岁。

（德国之声中文网）越南电视台报道称，陈大光"经国内外医学及教授多方治疗，但因身患严重疾病，"在河内一家军方医院中去世。越南没有单一的最高领导人，而是由国家主席、总理以及共产党总书记共同领导。不过，专家们表示，国家主席在很大程度上只具有象征意义。

陈大光2016年四月出任国家主席。此前，他曾担任过公安部长，该部门权力极大，也负责情报搜集以及保护越共不受来自国内的威胁。

陈大光出生在首都河内以南大约115公里处的乡村，在警察学校毕业后，陈大光在越共党内仕途顺畅，官至公安部长，四星上将，并最终进入最高决策层 - 越共中央政治局。陈大光出生地的村长白度菲（音译 Bui Duc Phi）对记者表示，"国家主席逝世的消息令我们非常悲伤。"过去几个月来，社交媒体上一直有关于陈大光健康状况不佳的传言。

同属官方的《越南快报》则援引前卫生部长、现在负责国家领导人保健事宜的官员阮国兆（Nguyen Quoc Trieu）的话报道称，去年七月，陈大光感染了一种罕见而危险的病毒，并因此曾先后六次前往日本接受治疗。但阮兆国没有明确说明这是什么病毒。

阮国兆表示，陈大光周四下午被送进军方108医院数小时后，即陷入深度昏迷。他说，过去一年来，日本教授和医师一直在就总统病情提供帮助和咨询。"但当今世界的医疗技术还无法治愈这种疾病，只能预防或缓解病情。"

Indonesien Weltwirtschaftsforum & ASEAN in Hanoi, Vietnam | Joko Widodo & Tran Dai Quang (Laily Rachev/Biro Pers Setpres)

9月11日，陈大光欢迎印尼总统来访，步态不稳，似乎健康已出现异常。

  

去年，美国总统特朗普出席亚太经合峰会时，陈大光曾以东道主身份接待了这位首次出访越南的美国总统。陈大光生前最后一次公开露面的活动中，包括9月11日在河内会见来访的印度尼西亚总统佐科·維多多（Joko Widodo）。当时，他的健康状况明显不佳，检阅仪仗队时显得步履蹒跚。而官方报纸《越南新闻》则报道称，刚刚过去的周三，陈大光还曾会晤来访的中国最高人民法院院长。

"人权观察"亚洲部副主任菲利·罗伯特森（Phil Roberston）表示："陈大光留在人们记忆里的，是他多年来对人权的践踏。被他送进监狱的政治犯是近年来越南最多的。"大赦国际称，今年四月以来，已有97名越南人权积极分子被判入狱。

Vietnamesischer Dissident verurteilt - Nguyen Van Tuc (picture-alliance/AP Photo/The Duyen/Vietnam News Agency)

今年四月以来，已有97名反对派人士被送入监狱。

越南共产党不容忍任何对其一党专制提出的质疑，而以和平方面表达民主诉求的人往往会被送进监狱。但官方声称这些被送入监狱的人都是违法分子。

越南国会预计将在下月举行会议，并选举产生新的国家主席人选。目前官方尚未公布何时为陈大光举行葬礼。

 

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