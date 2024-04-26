越南国会主席突然宣布辞职

越南官方周五突然宣布，越南国会主席王庭惠因"违规行为"已经引咎辞职。这是越南国家主席武文赏上月突然辞职之后，越南政治高层又一次重大人事变动。

（德国之声中文网）国会主席是越南权力架构的"四驾马车"之一。名义上，越南不设最高领导人一职。现年67岁的王庭惠曾被视为出任越共总书记的热门人选。越南通讯社转发的一份越共中央声明中称："王廷惠违规行为和缺点引起了不良舆论，影响了党、国家和王廷惠同志个人的声誉。王廷惠同志深知自己对党、对国家、对人民的责任，提出辞去职务、退出工作的申请。"

声明称："根据党和国家现行规定，考虑到王廷惠同志的意愿，党中央同意王廷惠同志辞去越共十三届中央政治局委员、中央委员、2021-2026年任期第十五届越南社会主义共和国国会主席等职务。"不过，声明中并未提及王廷惠违规行为的细节。 上周五，王廷惠还曾同越南总理一道出席越战结束及南北越统一49周年庆典活动。数天前，王廷惠的助理因卷入一起基建工程贿赂案件而遭逮捕。

"烈火熔炉"

过去几年当中，越南进行的所谓"烈火熔炉"反腐运动已经使数以百计的高级官员和企业高管落马或判刑。

而近一段时间来，越南政治高层的频繁人事更迭，也有可能会引起对该国政局稳定的担忧。作为东南亚重要的制造业中心，越南高度依赖外来投资。

"烈火熔炉“反腐运动已令数百高官落马。图为去年越南前外长苏英勇因涉腐被押解法庭。 图像来源: Anh Tuc/AFP/Getty Images

一些时事评论员指出，越南高层持续不断的权力斗争，已经开始令外国投资者望而却步。今年三月越南外国商会对650家企业进行问卷调查显示，当初多数外企选择投资越南，都是出于对该国政局稳定的信任。

王廷惠是一名受过良好教育的经济学家，此前曾担任越南副总理及审计总长。继上月国家主席武文赏因"违反党纪"遭罢免后，王廷惠是最新落马的越南高层政治家。而武文赏则是一年多来落马的第二位国家主席。

四月初，王廷惠对中国进行了为期一周的访问，并在此期间同中国党和国家领导人习近平进行了会晤。访华期间，就曾有传言称，王廷惠的助理已被逮捕。两周后，越南官方证实了这一消息。

(综合报道）

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