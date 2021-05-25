越南发现传染力更强的“混种病毒”

（德国之声中文网）越南卫生部长阮清龙周六表示，该国检测到一种新型的新冠变异病毒，应是英国和印度变异病毒株的混种。科学家在检视近期部分患者感染的病毒基因序列后，发现了这种新版的新冠病毒。实验室结果显示，这款“混种”病毒的传播速度可能更快。

阮清龙认为，新变种病毒可能是造成越南近期感染数字激增的原因，疫情已经蔓延到越南63个省市中的30个。

越南此前一直是防疫优等生。截至五月初，该国累计的新冠确诊人数仅3100余人，死亡总数为35人。但过去几周里，越南的新增确诊人数暴增3500例，新增死亡病例12例。多数的新增感染病例出现在北宁省和北江省。这两个省份拥有密集的工业区，数十万人任职于三星、佳能和立讯精密等企业。尽管实施严格的防疫规定，北江省一家规模为4800人的公司仍发现五分之一人员染疫。

在人口数为900万人的胡志明市，一家新教教会发生群聚感染，至少85人新冠检测呈阳性。据媒体报道，这家复兴教会的信徒在集会时相邻而坐，没有戴口罩或采取防疫措施。疫情爆发后，越南政府下令禁止全国宗教活动。几个主要城市也禁止大型集会、关闭公园并暂停非必要的业务，例如餐厅、酒吧、俱乐部和水疗中心。

越南上周与辉瑞签订3000万剂疫苗的采购合同，预定将在今年第三和第四季度交货。此外，越南也正在与Moderna商议采购事宜，以取得足够疫苗为80%的人口接种疫苗。越南的总人口数为9600万人，目前已有100万人接种阿斯利康疫苗。

（美联社）

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