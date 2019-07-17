越南再次要求中国撤回南海石油勘探船

（德国之声中文网）据越南新闻社报道，越共中央宣教部部长武文赏（Vo Van Thuong）周日（7月21日）在与中共中央宣传部部长黄坤明会谈时表示，中国应该从越南附近海域撤回其石油勘探船。武文赏是在贵阳参加第十五次中越两党理论研讨会时会晤中国同行的。

中国石油勘探船"海洋地质8号"过去数周进入斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）争议海域，引起中越之间的船舰对峙。越南指责中国侵犯其专属经济区。中国对南中国海大部海域提出主权要求，包括越南近海。

上周六，美国介入这一争议。美国国务院批评中国在南海提出非法海洋主权声索，对该地区其他国家构成威慑、吓阻。

在南海进行油气勘探，对越南和中国都是一个高度敏感的议题。两国曾就斯普拉特利和帕拉塞尔群岛（Paracel Islands，中国称西沙群岛）岛礁的控制权，在1974年到1988年间发生了一系列军事冲突。

2014年，中国将一座石油钻井平台移至越中存在主权争议的西沙群岛海域钻探，引发越方抗议和暴力反华示威，并导致人员伤亡。之后该海域还发生了多次渔船相撞撞事件。

2017年，中越关系紧张之际，越南出人意料地做出决定，取消与西班牙国家石油公司（Repsol）的一项钻探合同。当时BBC援引消息人士报道，越南政府受到了来自中国的压力，北京威胁称如果不停止钻探，将攻击越南在南沙群岛的军事基地。

叶宣/李鱼（德新社等）