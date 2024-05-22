越南公安部部长苏林就任国家主席

本周三（5月22日）越南国会选举公安部部长苏林（To Lam）为新任国家主席。投票以无记名方式进行，473名代表中，472人投了赞成票。苏林一直是越南反腐运动的关键人物。

（德国之声中文网）本周三（5月22日），越南国会选举公安部部长苏林（To Lam）为国家主席。

据越南官媒报道，投票以无记名方式进行，473名代表中472人投了赞成票。

当选后，苏林承诺将尽最大努力"完成所有交给他的任务"，并承诺对国家、政府和人民保持忠诚。

现年66岁的苏林自2016年以来一直担任公安部部长，并于2021年加入政治局。

反腐运动清除高层政要

苏林当选国家主席的任期为2021-2026年，该任期内已有阮春福、武文赏两位"前任"，分别于去年1月和今年3月提前引咎辞职。作为一党专制国家，越共总书记阮富仲领导的反腐运动已令多名党和国家领导人下台，包括两名前任国家出席。

苏林接替了上任仅一年便自请下台的武文赏，后者因 "违反党内规定"等原因于今年3月请求辞职。

越南反腐运动已涉及数千人，其中包括政府高层和商界领袖。自今年3月以来，越南

五位最高领导人中有三位均因未具说明的"不当行为"而离职--分别是国家主席、国会主席、以及一名政治局高级委员。

苏林一直是越南反腐运动的关键人物，这场名为"烈火熔炉"的反腐运动旨在根除广泛存在的腐败。

然而，批评人士认为，该运动在政治内斗中被用来排挤对手，引发了人们对政治稳定的担忧。

此外，本周一（5月20日），61岁的陈青敏（Trần Thanh Mẫn）当选越南新任国会主席。

(法新社, 路透社)

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