越南今年的GDP增速达8%

（德国之声中文网）越南官方表示，在强劲的出口和零售业的推动下，越南今年的GDP增长将达到8%，"经济已从疫情中恢复"。

作为成功的亚洲经济体，越南2019年的经济增长为7%。但由于受到疫情影响，2020年和2021年连续两年仅为约3%。

出口疲软导致第四季度增长放缓

不过，在全球经济体受乌克兰战争及大规模通胀拖累的背景下，越南今年最后一个季度的增长已出现放缓。越南统计局表示，由于海外订单减少，第四季度出口较去年同期下降了6.1%。欧洲和美国是越南产品的主要市场，这两大地区近期出现的生活成本危机导致消费者购买力暴跌。

上月底，越南政府发布的信息显示，其三季度GDP增速同比高达13.67%。

亚洲开发银行本月早些时候预测越南今年的GDP增速为7.5%，但同时警告海外对其出口的需求正在降低。该银行预测越南明年的经济增长率为6.3%。

越南劳工总联合会称，今年最后四个月里，近50万工人的工作时间被削减，约4万人失去了工作。

（法新社）

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