越共领导人苏林将会拜登：在美中之间平衡

美国总统拜登、越共总书记苏林预期将在联合国大会期间会晤。越南寻求在美中之间平衡，在地缘政治中扮演有影响力的角色。

（德国之声中文网）越南国家主席苏林（To Lam）本周在联合国大会发表演说，强调在地缘政治紧张以及气候变迁的全球挑战下，多边主义的重要性。苏林曾任越南公安部长。自7月其前任阮富仲去世后，苏林在越共内部巩固了权力。

"和平、合作、可持续发展、人类尊严影响着这一代和下一代。这迫使我们联合起来，共同行动，维护国际机制，特别是联合国的作用"，苏林说道。

这是首位越共总书记在联合国大会演讲。苏林预期还将与美国总统拜登在联合国大会期间会晤。这被视为美国在东南亚加强外交关系的战略的一部分，以抗衡中国在该地区日益增长的影响力。

白宫周二向媒体表示，会晤将"为两国领导人提供重要机会，磋商东南亚稳定繁荣的共同利益"。

苏林8月与习近平会晤 图像来源: kyodo/dpa/picture alliance

东南亚的美国盟国？

分析人士认为，即便是与拜登的简短互动，也将有助于苏林在国际舞台展现越南的中立角色。越南也与美国的对手中国、俄罗斯保持良好关系。

今年早些时候，苏林高调访问北京，与中国国家主席习近平会晤。6月，他在河内与来访的俄罗斯总统普京会面。

苏林的纽约之行反映出越南微妙的平衡术，试图在全球地缘政治中扮演有影响力的角色。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问学者Khac Giang Nguyen向德国之声表示："越南希望在超级大国之间保持等距，这意味着，苏林在访华与习近平会晤后，自然寻求与拜登会面。"

去年9月，拜登曾访问越南，两国在半导体领域达成关键协议，并将双边关系提升为全面战略伙伴关系，这是越南方面的最高级别外交关系。

而在此次苏林访美前夕，越南有关部门释放数名被关押的知名活动人士。此举被视为越南试图缓解国际社会对该国人权状况的批评，特别是在该国寻求与西方国家深化关系之际。

纽约的繁忙一周

苏林本周也与美国大公司代表会晤，包括谷歌、Meta，并出席与美国公司在航空、半导体领域的协议签字仪式。苏林此行也与保加利亚总统拉德夫、芬兰总统斯图布、科威特王储萨巴赫以及印度总理莫迪会面。

苏林与莫迪的会谈主题是深化双边贸易与防御合作，显示出越南与印度加强关系的战略利益。

纽约之行后，苏林按计划将对古巴进行为期两天的国事访问。古巴是世界上为数不多的共产党执政的国家之一。

美国国家战争学院教授阿布扎（Zachary Abuza）向德国之声表示："苏林在哈瓦那的停留彰显越南独立、中立的外交政策。"他指出，越南和古巴在1950年代的历史联系，相互支持对方的革命。

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