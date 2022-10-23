 越共总书记阮富仲将是20大后首位访华外国政要 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2022

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时政风云

越共总书记阮富仲将是20大后首位访华外国政要

越南政府本周二表示，应中国国家主席习近平的邀请，越共总书记阮富仲将于10月30日至11月2日访问中国。中国方面也正式了该消息。

Vietnam chinesicher Präsident Xi Jinping in Hanoi

习近平2017年11月12日访问河内并与越共总书记阮富仲会面

（德国之声中文网）对中国的访问将是年事已高的越共总书记阮富仲罕见的一次海外访问。这位78岁的越南执政党党魁上周日向习近平发贺电，祝贺他再次当选中共总书记。阮富仲表示，他始终高度重视并愿同习近平一道推动越中睦邻友好与全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，期待早日同习近平再次见面，"就重大战略问题深入交换意见，进一步增进双方政治互信，为两国关系未来发展指明方向"。

10月25日，中共中央对外联络部发言人胡兆明宣布，"应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲将于10月30日至11月2日对中国进行正式访问。"

这样，阮富仲将成为20大闭幕后首位访华的外国政要。

中越贸易增长迅速

越南经济目前快速发展。中国是越南的最大贸易伙伴，也是其经济发展重要的进口来源，包括为其重要的制造业提供原材料和机械。

根据越南官方数据，今年前9个月，越中双边贸易额比去年同期增长了10.2%，达到132美元，占越南总进口额的70%。

尽管这两个邻国长期以来存在不信任和领土争端，包括对南海岛屿和水域的争端，但两国执政的共产党仍然在官方层面上保持着密切关系。

与习近平一样，阮富仲的任期也超过了通常的一两届。他的影响力在一个传统上由政治局和中央委员会协商治理的政党中得到了巩固，他最后一次出国是去俄罗斯。

越南和中国属于世界上最后五个由共产党统治的国家。其他三国为古巴、老挝和朝鲜。

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