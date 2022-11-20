越共总书记见习近平 二十大后首位访华外国政要

（德国之声中文网）中国国家主席、中共总书记习近平周一（10月31日）在北京人民大会堂，与访华的越共总书记阮富仲举行会谈，并授予阮富仲“友谊勋章”，双方强调要“推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶”。

根据中国外交部新闻稿，中越双方表示要巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信并妥善管控分歧。习近平在会谈中向阮富仲介绍了中共二十大的主要情况，也表示乐见越共十三大以来，越南共产党“在社会主义建设和革新事业不断取得新成就”。

习近平强调，面对“世界百年未有之大变局加速演进”，全球进入新的动荡变革期，中国及越南等社会主义国家也面对同样情况。习近平还指，中越双方要进一步发展关系，坚持社会主义。他说：“新形势下，中越两党要加强治党治国理政经验交流互鉴、保持两军高层沟通和战略对话、扩大执法安全合作成果，维护好各自国家政治安全和社会稳定。”

经济方面，习近平称中越要落实社会主义经济基础，推进稳定的产业链供应链体系，鼓励中国技术密集型企业赴越南投资，深化两国多领域合作；外交方面，习近平强调中国视东盟为周边外交的优先方向和高质量共建“一带一路”的重点地区，重视越南在东盟中的地位与作用。



阮富仲则表示，越南高度珍视和重视同中国的关系，将发展对华友好合作作为对外政策的头等优先，且越南“坚定奉行‘一个中国’政策，坚决反对任何形式的‘台独’分裂活动，不同台湾发展任何官方关系。越方不容许任何国家在越南建立军事基地，不参加任何军事联盟，不使用武力对付任何国家，不联合一国反对另一国”。



阮富仲还称，中越双方要保持陆上边界和平安宁，维护海上和平稳定，不让“海上问题”影响两国总体关系发展。中方新闻稿并未细述“海上问题”所指为何，但越南与中国在南海部分海域存有主权争议问题。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez







越共总书记此行除了会见习近平，也在习近平的介绍下，与其他6位新一届的中共中央政治局委员李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希见面。



路透社指出，中越的友好关系在中国与许多西方国家就美台问题、乌克兰战争等发生冲突之际，显得格外受到瞩目。此外，习近平和阮富仲在欢迎仪式上都没有戴口罩，两人握手拥抱。由于中国一直坚持实施严格的防疫政策，习近平与另一位领导人之间的亲切接触在新冠疫情爆发以来并不常见。

二十大后首位访华的外国领导

越共總書記阮富仲於10月30日至11月2日訪問中國。对中国的访问将是年事已高的越共总书记阮富仲罕见的一次海外访问。这位78岁的越南执政党党魁10月23日向习近平发贺电，祝贺他再次当选中共总书记。阮富仲表示，他始终高度重视并愿同习近平一道推动越中睦邻友好与全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，期待早日同习近平再次见面，“就重大战略问题深入交换意见，进一步增进双方政治互信，为两国关系未来发展指明方向”。

10月25日，中共中央对外联络部发言人胡兆明宣布，“应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲将于10月30日至11月2日对中国进行正式访问”。

阮富仲成为20大闭幕后首位访华的外国政要。

中越贸易增长迅速

越南经济目前快速发展。中国是越南的最大贸易伙伴，也是其经济发展重要的进口来源，包括为其重要的制造业提供原材料和机械。

根据越南官方数据，今年前9个月，越中双边贸易额比去年同期增长了10.2%，达到132美元，占越南总进口额的70%。

尽管这两个邻国长期以来存在不信任和领土争端，包括对南海岛屿和水域的争端，但两国执政的共产党仍然在官方层面上保持着密切关系。

与习近平一样，阮富仲的任期也超过了通常的一两届。他的影响力在一个传统上由政治局和中央委员会协商治理的政党中得到了巩固，他最后一次出国是去俄罗斯。

越南和中国属于世界上最后五个由共产党统治的国家。其他三国为古巴、老挝和朝鲜。

（综合报导）

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