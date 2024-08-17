越共总书记苏林中国行 经贸合作料是重头戏

（德国之声中文网）本月初新上任的越共中央总书记兼越南国家主席苏林（To Lam）明天（8月18日）启程前往中国进行访问，路透社指出，中越两国希望加强贸易往来的背景下，苏林此次访问，中越铁路会是一个重点议题。在中美贸易紧张局势下，越来越多的中国制造商将部分出口导向的业务转移到越南，顺畅的铁路连接至关重要。

苏林此次访问为期三天。根据中国外交部官网，他将会与中国国家主席习近平举行会面。

越南外长在一份声明中表示，苏林此次行程的作用点是落实已签署的协议，并取得新的实质成果，尤其是双方共同关切的领域。一位越南官员表示，预计访华期间，两国将达成新的协议，包括铁路以及农产品贸易等方面的合作。

越南正计划大规模扩展其国内铁路网，拟建造一条从河内到胡志明市、长约1500公里的高铁线，预计耗资约700亿美元，这将是越南有史以来最大的基础设施项目。

8月初，前越南公安部部长苏林接替离世的阮富仲，成为越共总书记。被任命为越共总书记后，中国国家主席习近平和美国总统拜登均发来贺电。一些投资者们认为，苏林的上任有助于稳定动荡的政治局势和重启暂停的合作项目。

习近平抵达河内开始正式访问 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社等)



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