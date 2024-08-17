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越共总书记苏林中国行 经贸合作料是重头戏

2024年8月17日

越共中央总书记兼越南国家主席苏林周日启程前往中国进行为期三天的访问。路透社指出，中越两国希望加强贸易，此次访问，铁路项目建设等合作项目料将是重点议题。

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访问中国三天的行程中，苏林也将与中国国家主席习近平举行会面
访问中国三天的行程中，苏林也将与中国国家主席习近平举行会面图像来源: picture alliance/Xinhua News Agency

（德国之声中文网）本月初新上任的越共中央总书记兼越南国家主席苏林（To Lam）明天（8月18日）启程前往中国进行访问，路透社指出，中越两国希望加强贸易往来的背景下，苏林此次访问，中越铁路会是一个重点议题。在中美贸易紧张局势下，越来越多的中国制造商将部分出口导向的业务转移到越南，顺畅的铁路连接至关重要。

苏林此次访问为期三天。根据中国外交部官网，他将会与中国国家主席习近平举行会面。

越南外长在一份声明中表示，苏林此次行程的作用点是落实已签署的协议，并取得新的实质成果，尤其是双方共同关切的领域。一位越南官员表示，预计访华期间，两国将达成新的协议，包括铁路以及农产品贸易等方面的合作。

越南正计划大规模扩展其国内铁路网，拟建造一条从河内到胡志明市、长约1500公里的高铁线，预计耗资约700亿美元，这将是越南有史以来最大的基础设施项目。

8月初，前越南公安部部长苏林接替离世的阮富仲，成为越共总书记。被任命为越共总书记后，中国国家主席习近平和美国总统拜登均发来贺电。一些投资者们认为，苏林的上任有助于稳定动荡的政治局势和重启暂停的合作项目。

习近平抵达河内开始正式访问

 

(路透社等)


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