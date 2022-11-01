越共反腐 国家主席阮春福“负政治责任”辞职

（德国之声中文网）据路透社报道，在被越共指责要为多位下属官员的贪污违规行为负责后，越南国家主席阮春福(Nguyen Xuan Phuc)辞去国家主席、中央政治局委员等党内外所有职务。在越南历史上，国家主席等高官在任期届满前辞职下台极其罕见。

现年68岁的阮春福曾于2016年至2021年期间担任政府总理，因加速亲商改革而受到广泛赞誉。他被视为执政的越共党内主要的技术官僚之一，在任职期间与西方国家建立了密切的联系，推进了越南经济的进一步自由化，包括与欧盟、日本和澳大利亚等国签署贸易协议等等。

2021年4月，阮春福转任国家主席，任期原定到2026年。阮春福还被广泛认为是接替越共总书记职位的人选。

越南名义上没有最高统治者，而是由越共总书记、国家主席、总理和国会主席所谓四驾马车领导。越共总书记权力最大，国家主席则主要具有象征性意义。

"火炉"反腐运动愈演愈烈

现任越共总书记阮富仲2021年再次当选党内一把手后大力推行以"烧热火炉、烘干木柴"为口号的反腐行动。阮春福是这一反腐运动中被针对的最高级别的官员。

越共总书记阮富仲2022年11月会晤来访的德国总理肖尔茨

去年，越南有539名党员因腐败或"违纪"而被起诉或受到"纪律处分"，包括部长、高级官员和外交官。当局称，警方调查了453起腐败案件，比2021年增加了50%。

今年1月，两名据猜测曾在阮春福手下工作的副总理被解职，人们猜测，阮春福也将被撤职。这两名前副总理分别是范平明(Pham Binh Minh)和武德儋(Vu Duc Dam)。范平明涉及新冠疫情期间的救援包机受贿案，武德儋涉及新冠测试剂抬价丑闻。

越南当局在1月17日的声明中称。阮春福在2016年到2021年的上一个总理任期内，在领导、指导和管理新冠疫情防范上作出巨大努力，取得重要成果。但由于有包括两名政府副总理和三名部长在内的多名领导干部违反规定，造成了严重后果，阮春福"负起负责人的政治责任"，"深刻意识到自己对党和人民的责任，提出辞去各项职务的申请，请求辞职并退休。"

影响尚不确定

对该事件对投资和政策的影响，专家们意见不一。

新加坡东南亚问题研究所研究所高级研究员黎鸿协（Le Hong Hiep）向法新社表示，这件事主要跟贪腐调查有关，不能排除阮春福的政治对手出于政治因素想把他拉下台的可能性。不过，他在脸书上表示，"只要领导层改组不导致激进的政策变化，其对经济的影响也将是有限的。"

同一研究所的高级访问学者Ha Hoang Hop则认为，阮春福的下台和反腐的不确定性可能使投资者感到不安。他说，"这可能导致越南进入一个不稳定的时期，让外国朋友和投资者感到担忧。"

越南公安部长苏林（To Lam）被视为阮春福可能的继任者。他在反腐调查中获得了阮富仲的信任。

（路透社、法新社）

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