超高温提前来袭 中国经济复苏又添一重挑战

（德国之声中文网）虽然炎热高温对于中国大多数地区来说都是夏季的家常便饭，但是今年的盛夏似乎来得更早：上海达到了一百年来5月份的最高气温——36.1摄氏度。而全中国有446个城市在过去一个月里记录了历史最高温度。而首都北京本周的气温则直接逼近40度。

路透社指出，从今年3月开始，中国就经历了高于寻常年份的气温。气象专家预测，今年夏季各地的极端酷热天气可能会比去年更为严重。持续的高温已经使得中国的供电网高负荷运转，一些南方城市已经开始警告企业和居民节约用电。

专注中国议题的德国网络媒体China Table撰文指出，高温酷暑不仅给电网带来压力，也给本就复苏乏力的中国经济蒙上了一层阴影。农民对于炎热天气抱怨连天，政府也对于极度干旱或者洪涝灾害可能对农作物收成造成的严重影响发出了警告。

作者Jörn Petring指出，提前到来的炎夏让人们会想起过去两年中国一些地方因电力供应短缺而实施限电的经历。一方面在高温情况下，几乎每家每户的空调都是连轴运转，耗电量高于平时；另一方面由于干旱，水位过低影响到很多水电站的发电能力。在这种情况下，地方政府通常会用煤电厂发电来填补空缺——但这又对环境造成负担。

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大面积停电限电情况是否会再度出现？

到目前为止， 今年中国各地还没有出现值得关注的强制限电情况。从气象角度来看，入夏才刚刚两个星期的时间，但是电力供应的问题就已经暴露无遗。尤其是工厂众多的经济大省广东，似乎已经面临巨大挑战。因为广东省大部分用电都是来自云南——中国十大水电站中有七座都位于该省份。但是今年1月到4月之间，云南的降水量比去年少了六成——这已经导致该省输送到广东的电量明显减少。

据中国国家能源局官网发布的通告，该机构本周在华东区域举办了跨省区大面积停电事件应急演练。承办和参与单位包括上海市人民政府、国家电网有限公司，以及上海、江苏、浙江、安徽、福建四省一市的电力能源机构等。

该通报还指出，华东电网是中国规模最大、电压等级最高的区域电网。2023年夏季，华东电网最高用电负荷预计39725万千瓦，电网保安全、保供应形势较为严峻。同时，华东地区又高度依赖区外来电，一旦发生灾害性天气，可能造成大面积停电事件。

2021年，由于电力严重短缺，广东省不少工厂曾经一度被迫停产停工；2022年夏天受到波及的主要是四川省的工厂。分析人士指出，如果今年再出现类似的情况将会造成严重后果，因为业界普遍期望中国能够在走出“清零”防疫政策之后迎来经济的有力复苏。而在年初短暂的强势回升之后，今年后续公布的一系列经济景气数据都不尽如人意。

（路透社、China Table）

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