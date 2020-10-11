超音速飞行：空花阳焰还是开启新时代？

（德国之声中文网）世界上最大的航空公司之一——美国联合航空公司不久前宣布，计划购买至少 15 架 Boom“序曲(Overture)” 超音速客机，并且可以选择将数量增加到最多 50 架。这是自20世纪60年代以来头一次传来这样的消息。

那时，顶级航空公司竞相与英法协和式飞机（Concorde）或美国波音SST项目签订协议。汉莎航空也在大西洋两岸分别签下订单，以获得能够以两倍音速飞行的飞机。当时人们预测，在20世纪70年代的某个时候，几乎所有的长途客运航线都将由超音速客机运营。

但这个预言并未成真。在花费了数十亿美元之后，波音公司的SST项目于1971年无果而终。欧洲人虽然成功推出了商用超音速客机，但也花费了巨大的代价，因为它事关声望。然而，事实证明这是一个糟糕的财务决定。法航和英航共将14架协和式飞机投入航线飞线，在政府的大量补贴下努力维持运行，最终于2003年停飞。

第一个超音速时代结束主要涉及与物理学相关的基本障碍。超音速飞行会产生音爆（由于飞机的速度超过一倍音速，即1马赫），因此超音速飞机被禁止在陆上飞行。由于其空气动力学特性，超音速客机在起飞时也会发出极大噪音。此外，它们消耗的燃料明显超过普通客机。这在上个世纪就被认为是“不可持续的”，如今当然也没有达到“可持续性”的环保要求。

感受超音速

世界第四大航空公司美联航于6月初宣布计划购买Boom Supersonic的客机，消息迅速引起轰动。美联航和Boom Supersonic在一份声明中表示：“此举将超音速回归航空业向前推进了一大步。”

然而，值得注意的是：该交易将在“序曲超音速飞机满足美联航严格的安全、运营和可持续性要求后”才会得到确认。尽管如此，为了强调其购买意图的严肃性，美联航已经向Boom公司支付了一笔未透露金额的定金。

按照计划，“序曲”飞机将于2026年首次飞行。到2029年，它将以1.7马赫的速度为美联航运送乘客，明显慢于曾达到2.02马赫的协和式飞机。不过，由于“序曲”的航程更远，它有可能在短短4小时内从法兰克福飞到纽约，比协和式飞机更快。

“序曲”将可容纳50至60名乘客，比可容纳约100名乘客的协和式飞机小。然而，它将比相同航线上的亚音速飞机多排放三到五倍的二氧化碳，而且据国际清洁运输委员会（ICCT）的研究人员估计，超音速飞机乘客人均消耗的燃料是普通飞机的五到七倍。

燃料是一个关键问题。Boom公司已经承诺使“序曲”成为世界上首架能够使用100%合成、可持续航空燃料（SAF）的客机。但是，这种燃料严重短缺，目前的生产成本远远高于煤油。据国际清洁运输委员会估计，仅美联航计划购买的15架飞机所需的可持续航空燃料将比整个欧盟到这个十年末的需求量还要多。这明显有悖于“可持续性超音速飞行”的说法，批评者已经在指责该项目是在“洗绿”，即试图掩盖对社会和环境的破坏，以此保全和扩大自己的市场或影响力。

书写序曲

“序曲”最终是否能够起飞尚不得而知。业内有专家对这笔交易持批评态度。蒂尔集团（Teal Group）的航空顾问阿波拉菲亚（Richard Aboulafia）指出，这种订单好比软广告，具有巨大的免费广告价值，不需要参与者付出任何代价。

“美联航继续将自己定位为环境友好型航空公司，现在看起来这未免有点可笑”，阿波拉菲亚向《金融时报》表示：“但话说回来，因为这架飞机完全是虚构的，所以也没有什么关系。”德国航空航天中心（DLR）的超音速专家利伯哈特（Bernd Liebhardt）预计：“Boom公司的公信力将（因为这笔交易）得到显著提升。”

这家来自科罗拉多州丹佛市（Denver）的初创公司是否能达到人们的期望，很快就会见分晓。预计在今年年底或2022年初，单座XB-1测试机将会进行首次试飞，以验证和优化“序曲”的技术理念。

另一家雄心勃勃的美国公司在经过15年的研发、花费约10亿欧元后最近放弃了超音速飞机项目。有鉴于此，美联航的冒险举动就更加引人注目了。

Aerion Supersonic公司最初计划推出12座的超音速商务机，随后将其发展为客机，并已得到波音公司的大力支持。但当需要高达30亿欧元的巨额资金来真正开始生产时，Aerion Supersonic却因为筹资困难而止步。阿波拉菲亚警告说，同样的情况也可能发生在Boom身上。他向美国有线电视新闻网（CNN）指出：“如果Aerion公司都不能成功推出超音速飞机，谁还能做到呢？”同样是面对CNN，Boom Supersonic的首席执行官兼创始人肖尔（Blake Scholl）已经宣布：“我们要么失败，要么改变世界。”

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