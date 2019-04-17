超过500人在线声援当事人控告刘强东性侵

（德国之声中文网）数百人在线签名声援明尼苏达大学学生刘静瑶，她指控去年8月遭到中国电子商务巨头京东创始人和首席执行官刘强东强奸。

本周二（4月16日），来自中国的学生刘静瑶在美国亨内平县明尼苏达州法院对刘强东提起民事诉讼。近四个月前， 当地检察官称没有找到足够的证据对刘强东提起性侵刑事指控。

起诉书首次公开了这名学生的身份。两个刘氏没有亲戚关系。

刘强东通过他的律师声明，去年12月县检察官的调查证明了他的清白。京东公司对路透社记者的电子邮件询问未予置评。

目前还不清楚是谁发起了标签为#HereForJingyao的在线声援书，签名者包括了中国国内大学生和外国留学生。从上周六开始，它在微信等社交媒体上已经征集到超过500个签名声援者。

声援书说，"我们想以本次刘强东被诉为契机，对受性侵者 Jingyao Liu 表达我们的支持。我们相信幸存者，我们相信你的勇气和诚实，我们始终和你站在一起。……挑战谴责受害者的强奸文化，需要我们携手同行。"

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 京东掌门刘强东 中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 刘强东与“奶茶妹妹” 刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 澳大利亚性侵案 澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 高云翔 中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 牵连星途 高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 朱军 春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生的话题受到关注。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 寺庙方丈被曝性侵 商界名人、影视明星外，中国高僧被曝光性侵、性骚扰女弟子的消息也引起了舆论热议。两名北京龙泉寺僧人上月举报，中国佛教协会会长、北京龙泉寺方丈学诚性侵、性骚扰女弟子。学诚之后辞去会长职务，根据《新京报》报道，北京市佛教协会现已免去学诚北京龙泉寺住持(方丈)职务。 ​

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 王全安 不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 薛蛮子 被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。 作者: 文木 综合报道



去年8月，刘静瑶首次指控被刘强东强奸。当时，刘强东在明尼苏达大学参加针对中国企业高管的学习计划。

46岁的刘强东将京东从一个不起眼的小电商发展为一家在2018年营业收入达到670亿美元的电商巨头。去年8月31日他因强奸指控被捕，随后得到释放。

在传统中国，性侵这样的事件往往遭到忽略，但是 ＃MeToo运动等让女性维权活动则逐渐获得更多关注。

一向对基层民间组织保持警惕的中共，最近几个月也开始打压反对校园性侵和支持工人权利的活动。

张平/ 任琛（路透社）