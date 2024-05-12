超过2000名伊斯兰主义者再度在汉堡举行游行示威

尽管存在大量反对声音，极端组织“穆斯林互动”仍获准在汉堡组织举办了示威游行。不过德国内政部对周六举行的这场游行活动采取了更严格的限制条件并派遣了大量警力。

（德国之声中文网）据警方称，估计有2300人参加了伊斯兰团体“穆斯林互动”组织（Muslim Interactive）周六（5月11日）在德国港口城市汉堡组织的示威活动。

该组织被德国安全当局列为极端组织。在周六的游行活动中，该组织表示抗议“审查制度和意见强迫”。大多数参加示威的男性参与者手中举着写有“审查”和“禁止”字样的白色标语。现场还出现大量没有印刷任何字样的黑色旗帜。

“穆斯林互动”组织两周前组织的示威活动中，参与者展示了写有“哈里发才是解决之道”（Kalifat ist die Lösung）的标语。 此事发生在加沙战争的背景下，在德国引发轩然大波，并遭到政界人士的广泛谴责。

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对游行示威条件做出严格限制

尽管“穆斯林互动”组织被定义为极端组织，但是汉堡市依然批准了周六的游行活动，但要求在严格的限制条件下举行。

其中包括禁止煽动仇恨、暴力和剥夺以色列的生存权。

根据规定，游行参与者不得使用文字、图像或其它字符的形式呼吁哈里发接管德国。

游行活动举办前，德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）对严格的条件表示欢迎。

数百人走上汉堡街头，表达他们对极端组织诉求的反对和对民主的支持。 图像来源: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

德国内政部长：“严加管控是正确的做法”

费瑟表示，在必要的情况下，允许警方采取“立即、强硬的干预”。

她在接受冯克媒体集团（Funke newspaper group）采访时说：“在德国人们享有宗教自由和言论自由的权利，妇女享有平等权利。”

费瑟还提到：“在我们的法治国家，只有满足严格的法律要求的前提下，我们才能禁止（‘穆斯林互动’组织）这类团体。”

作为对伊斯兰集会游行的回应，上周还有数百人走上汉堡街头，表达他们对极端组织诉求的反对和对民主的支持。

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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