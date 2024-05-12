超过2000名伊斯兰主义者再度在汉堡举行游行示威

超过2000名伊斯兰主义者再度在汉堡举行游行示威2024年5月12日
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（德国之声中文网）据警方称，估计有2300人参加了伊斯兰团体“穆斯林互动”组织（Muslim Interactive）周六（5月11日）在德国港口城市汉堡组织的示威活动。
该组织被德国安全当局列为极端组织。在周六的游行活动中，该组织表示抗议“审查制度和意见强迫”。大多数参加示威的男性参与者手中举着写有“审查”和“禁止”字样的白色标语。现场还出现大量没有印刷任何字样的黑色旗帜。
“穆斯林互动”组织两周前组织的示威活动中，参与者展示了写有“哈里发才是解决之道”（Kalifat ist die Lösung）的标语。 此事发生在加沙战争的背景下，在德国引发轩然大波，并遭到政界人士的广泛谴责。
对游行示威条件做出严格限制
尽管“穆斯林互动”组织被定义为极端组织，但是汉堡市依然批准了周六的游行活动，但要求在严格的限制条件下举行。
其中包括禁止煽动仇恨、暴力和剥夺以色列的生存权。
根据规定，游行参与者不得使用文字、图像或其它字符的形式呼吁哈里发接管德国。
游行活动举办前，德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）对严格的条件表示欢迎。
德国内政部长：“严加管控是正确的做法”
费瑟表示，在必要的情况下，允许警方采取“立即、强硬的干预”。
她在接受冯克媒体集团（Funke newspaper group）采访时说：“在德国人们享有宗教自由和言论自由的权利，妇女享有平等权利。”
费瑟还提到：“在我们的法治国家，只有满足严格的法律要求的前提下，我们才能禁止（‘穆斯林互动’组织）这类团体。”
作为对伊斯兰集会游行的回应，上周还有数百人走上汉堡街头，表达他们对极端组织诉求的反对和对民主的支持。
（法新社、美联社、德新社、路透社）
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