超越美国！中国成为欧盟最大贸易伙伴

（德国之声中文网）虽受新冠危机影响，欧盟去年与中国的贸易额再度增加。欧盟统计局提供的数据显示，欧盟对华出口增2.2%，达到2025亿欧元；从中国进口增5.6%，达到3835亿欧元。

由于成功遏制了病毒的传播，中国经济从新冠危机中恢复的速度明显快于美国。此外，美国前总统特朗普不仅对中国征收惩罚性关税，还对欧盟的某些进口商品增加征税。欧盟则对美反征重税。

在此背景下，欧盟去年对美出口下降8.2%至3530亿欧元；从美国的进口额下降13.2%至2020亿欧元；欧盟对美贸易顺差同比几乎没有变化，为1510亿欧元。

总体而言，新冠危机给欧盟贸易平衡表打下深深印痕。去年，欧盟27国出口商品价值共约1.93万亿欧元，与2019年相比下降9.4%，而进口额下降11.6%，为1.71万亿欧元。

美国前总统特朗普对中国产品增收重税

与前欧盟成员国英国的贸易额亦大幅下跌。进、出口均减少13%，尽管在2020年底前英国仍是欧盟单一市场和关税同盟的一部分。由此，2020年，英国以约4450亿欧元的贸易额，排在中、美两国之后，成为欧盟第三大贸易伙伴。瑞士、俄罗斯和土耳其分别次之。

凝练 / 达扬 （法新社）

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