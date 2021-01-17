超越美国！中国成为欧盟最大贸易伙伴

（德国之声中文网）虽受新冠危机影响，欧盟去年与中国的贸易额再度增加。欧盟统计局提供的数据显示，欧盟对华出口增2.2%，达到2025亿欧元；从中国进口增5.6%，达到3835亿欧元。
由于成功遏制了病毒的传播，中国经济从新冠危机中恢复的速度明显快于美国。此外，美国前总统特朗普不仅对中国征收惩罚性关税，还对欧盟的某些进口商品增加征税。欧盟则对美反征重税。
在此背景下，欧盟去年对美出口下降8.2%至3530亿欧元；从美国的进口额下降13.2%至2020亿欧元；欧盟对美贸易顺差同比几乎没有变化，为1510亿欧元。
总体而言，新冠危机给欧盟贸易平衡表打下深深印痕。去年，欧盟27国出口商品价值共约1.93万亿欧元，与2019年相比下降9.4%，而进口额下降11.6%，为1.71万亿欧元。
美国前总统特朗普对中国产品增收重税
与前欧盟成员国英国的贸易额亦大幅下跌。进、出口均减少13%，尽管在2020年底前英国仍是欧盟单一市场和关税同盟的一部分。由此，2020年，英国以约4450亿欧元的贸易额，排在中、美两国之后，成为欧盟第三大贸易伙伴。瑞士、俄罗斯和土耳其分别次之。
凝练 / 达扬 （法新社）
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美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
欧洲人高兴得太早了？
2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。
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盟友？钢铝关税照收不误！
然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）
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“这是世界贸易史上糟糕的一天”
欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。
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欧盟反击
在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。
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李维斯牛仔裤明天就涨价？
虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。
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对农民的一万点伤害……
而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。
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哈雷“发烧友”请注意！
在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。
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特朗普拿欧洲汽车开刀？
除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。
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中美贸易战波及德国车企
汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。
作者: 雨涵