卡尔·马克思有多现代？德国历史博物馆目前正举办专展，介绍这位 19 世纪最有影响力的思想家之一。他的作品至今仍被人阅读。
（德国之声中文网）卡尔·马克思的学说和著作直到今天都不过时。他生活在19世纪，但思想远远超越他的时代。以下是马克思“超前”的五个地方：
没有她，他的工作便不可能完成--燕妮·马克思（Jenny Marx，1814 - 1881 ）。原名约翰娜·贝尔塔·尤丽叶·燕妮·冯·威斯特法伦（ Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen）的她，不仅是记者，也是卡尔·马克思的首位批判性读者。她同马克思和政论家、哲学家弗里德里希·恩格斯一起讨论，并参与《共产党宣言》的撰写工作。在唯一保留下来的《宣言》手稿中，开首数行文字出自她之手。
作为记者，燕妮曾为著名的《法兰克福汇报》撰写有关德国三月革命的文章和对威廉·莎士比亚的评论。她和出版商谈判并会说多种外语，其精熟程度超过丈夫。这帮了大忙，因为，马克思夫妇不得不在流亡中度过其大半生。恩格斯称这对夫妻双双"天赋异禀"。随着燕妮辞世，恩格斯说，自己从此痛失燕妮"独特和明智的建议"。
1866 年，根据马克思和恩格斯的主张，国际工人协会（史称"第一国际"）将"八小时工作制"作为正式诉求。早在 1810 年代，威尔士人罗伯特·欧文（Robert Owen）就在英国提出了这一口号："八小时工作，八小时睡眠，八小时休闲"。本展上这只怀表刻有该口号。
然而，在英国，法律中从未写入固定员工享有 8 小时工作制。而在加拿大，它从 1899起便已成法。法国是 1919 年，美国是 1938 年，德国是 1918 年。从那以来，相关法律又有所放宽。现在，若干欧洲国家在试验六小时工作制。
2011年9月17日，以"占领华尔街"（Occupy Wall Street）为口号的抗议者占领了纽约金融区的祖科蒂公园（Zuccotti Park），抗议少数人变得更富有而绝大多数人变得更穷的经济体系，并呼吁政府更严格监管银行和金融业。 "占领"运动很快传遍全球。该运动借用马克思肖像，配以形象的口号"我可告诉过你们我是对的"，使他成为现代偶像。
尤其自21世纪银行业危机以来，马克思的著作重又在全球范围引起关注。他仍被认为是资本主义的最重要批判家之一。不过，他的遗产充满矛盾：作为经济学家，他一再被苏联或民主德国等社会主义独裁政权所滥用，以为其政治制度作辩护。他对犹太同胞的态度也具争议性。例如， 1920 年代，德国共产党就曾将他的著作《论犹太人问题》（ 1844 年）用作反犹宣传。
当代世界，仍有众多经济学家参考前辈马克思的著作。例如，2013年，法国经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）出版的著作《21世纪资本论》便直接借鉴了马克思开拓性的研究成果《资本论》（1867年）。
基于马克思的分析，皮凯蒂得出结论： 20 世纪中叶以来，工业化国家中少数人拥有越来越多财富，不平等加剧乃资本主义之属性，对民主制构成威胁。他的书在国际范围引发一场有关资本主义何去何从的辩论。
2013 年，根据荷兰和德国政府的一项联合提案，联合国教科文组织将有马克思本人手写批注的一册首版《资本论》收入"世界记忆文献遗产"。
马克思对许多国家--如法国、英国、美国、印度、俄罗斯--的政治辩论影响深广，并还在其中一些国家生活过。他曾多次因所谓煽动骚乱行为被寄居国驱逐出境。这位"无产阶级革命"的先驱者几乎一生都以无国籍身份在流亡中度过。婚后，他和燕妮一起去了巴黎。在那里，他开始与出身富有工业家族的弗里德里希·恩格斯合作。
在普鲁士政府要求驱逐他后，马克思夫妇迁至布鲁塞尔，恩格斯也随后搬来。在那里，他们开始着手撰写一份纲领性文件，就是后来的《共产党宣言》。它以如今举世闻名的呼吁作为结语："全世界无产者，联合起来！" 后来，马克思一家又被驱逐出比利时，最终于 1849 年在伦敦避难，直至生命的最后一天。燕妮于 1881 年 12 月 2 日去世；卡尔是 1883 年 3 月 14 日。去世近 200 年后的今天，马克思著作的销量达到长久以来的最高水平。
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中国视频平台哔哩哔哩上不久前开始播放有关马克思生平的动画连续剧《领风者》。自从进入社交媒体时代，中国政府的宣传部门明显更多使用活泼的方式，希望更为有效地吸引年轻人。