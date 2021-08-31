（德国之声中文网）卡尔·马克思的学说和著作直到今天都不过时。他生活在19世纪，但思想远远超越他的时代。以下是马克思“超前”的五个地方：

一，平等的伴侣

没有她，他的工作便不可能完成--燕妮·马克思（Jenny Marx，1814 - 1881 ）。原名约翰娜·贝尔塔·尤丽叶·燕妮·冯·威斯特法伦（ Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen）的她，不仅是记者，也是卡尔·马克思的首位批判性读者。她同马克思和政论家、哲学家弗里德里希·恩格斯一起讨论，并参与《共产党宣言》的撰写工作。在唯一保留下来的《宣言》手稿中，开首数行文字出自她之手。

作为记者，燕妮曾为著名的《法兰克福汇报》撰写有关德国三月革命的文章和对威廉·莎士比亚的评论。她和出版商谈判并会说多种外语，其精熟程度超过丈夫。这帮了大忙，因为，马克思夫妇不得不在流亡中度过其大半生。恩格斯称这对夫妻双双"天赋异禀"。随着燕妮辞世，恩格斯说，自己从此痛失燕妮"独特和明智的建议"。

二，为实现八小时工作制做出贡献

1866 年，根据马克思和恩格斯的主张，国际工人协会（史称"第一国际"）将"八小时工作制"作为正式诉求。早在 1810 年代，威尔士人罗伯特·欧文（Robert Owen）就在英国提出了这一口号："八小时工作，八小时睡眠，八小时休闲"。本展上这只怀表刻有该口号。

然而，在英国，法律中从未写入固定员工享有 8 小时工作制。而在加拿大，它从 1899起便已成法。法国是 1919 年，美国是 1938 年，德国是 1918 年。从那以来，相关法律又有所放宽。现在，若干欧洲国家在试验六小时工作制。

三，现代"占领"运动偶像

2011年9月17日，以"占领华尔街"（Occupy Wall Street）为口号的抗议者占领了纽约金融区的祖科蒂公园（Zuccotti Park），抗议少数人变得更富有而绝大多数人变得更穷的经济体系，并呼吁政府更严格监管银行和金融业。 "占领"运动很快传遍全球。该运动借用马克思肖像，配以形象的口号"我可告诉过你们我是对的"，使他成为现代偶像。

这张海报由 阿兹兰·麦克伦南（Azlan McLennan ）为澳大利亚墨尔本"占领"运动设计。

尤其自21世纪银行业危机以来，马克思的著作重又在全球范围引起关注。他仍被认为是资本主义的最重要批判家之一。不过，他的遗产充满矛盾：作为经济学家，他一再被苏联或民主德国等社会主义独裁政权所滥用，以为其政治制度作辩护。他对犹太同胞的态度也具争议性。例如， 1920 年代，德国共产党就曾将他的著作《论犹太人问题》（ 1844 年）用作反犹宣传。

四，高水平研究对今天仍有启发

当代世界，仍有众多经济学家参考前辈马克思的著作。例如，2013年，法国经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）出版的著作《21世纪资本论》便直接借鉴了马克思开拓性的研究成果《资本论》（1867年）。

基于马克思的分析，皮凯蒂得出结论： 20 世纪中叶以来，工业化国家中少数人拥有越来越多财富，不平等加剧乃资本主义之属性，对民主制构成威胁。他的书在国际范围引发一场有关资本主义何去何从的辩论。

2013 年，根据荷兰和德国政府的一项联合提案，联合国教科文组织将有马克思本人手写批注的一册首版《资本论》收入"世界记忆文献遗产"。

五，世界公民

马克思对许多国家--如法国、英国、美国、印度、俄罗斯--的政治辩论影响深广，并还在其中一些国家生活过。他曾多次因所谓煽动骚乱行为被寄居国驱逐出境。这位"无产阶级革命"的先驱者几乎一生都以无国籍身份在流亡中度过。婚后，他和燕妮一起去了巴黎。在那里，他开始与出身富有工业家族的弗里德里希·恩格斯合作。

在普鲁士政府要求驱逐他后，马克思夫妇迁至布鲁塞尔，恩格斯也随后搬来。在那里，他们开始着手撰写一份纲领性文件，就是后来的《共产党宣言》。它以如今举世闻名的呼吁作为结语："全世界无产者，联合起来！" 后来，马克思一家又被驱逐出比利时，最终于 1849 年在伦敦避难，直至生命的最后一天。燕妮于 1881 年 12 月 2 日去世；卡尔是 1883 年 3 月 14 日。去世近 200 年后的今天，马克思著作的销量达到长久以来的最高水平。

马克思在哪些国家是大明星？ 捡瓶换钱 如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

马克思在哪些国家是大明星？ 伟大导师 一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

马克思在哪些国家是大明星？ 统治工具 马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

马克思在哪些国家是大明星？ 与谁为伍 如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

马克思在哪些国家是大明星？ 写入党名 在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

马克思在哪些国家是大明星？ 精神领袖 尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

马克思在哪些国家是大明星？ 哈瓦那的卡尔·马克思剧院 在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

马克思在哪些国家是大明星？ 反资本主义的圣诞“马克思” 圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

马克思在哪些国家是大明星？ 庄严蜡像 杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡地标前 世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡交通灯上 家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

马克思在哪些国家是大明星？ 马克思小黄鸭 这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？ 作者: Torsten Landsberg



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