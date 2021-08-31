 超越时代的马克思 | 文化经纬 | DW | 13.02.2022

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文化经纬

超越时代的马克思

卡尔·马克思有多现代？德国历史博物馆目前正举办专展，介绍这位 19 世纪最有影响力的思想家之一。他的作品至今仍被人阅读。

Karl Marx

（德国之声中文网）卡尔·马克思的学说和著作直到今天都不过时。他生活在19世纪，但思想远远超越他的时代。以下是马克思“超前”的五个地方：

一，平等的伴侣

没有她，他的工作便不可能完成--燕妮·马克思（Jenny Marx，1814 - 1881 ）。原名约翰娜·贝尔塔·尤丽叶·燕妮·冯·威斯特法伦（ Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen）的她，不仅是记者，也是卡尔·马克思的首位批判性读者。她同马克思和政论家、哲学家弗里德里希·恩格斯一起讨论，并参与《共产党宣言》的撰写工作。在唯一保留下来的《宣言》手稿中，开首数行文字出自她之手。

Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus

卡尔"心爱的燕妮"：燕妮·马克思并不是丈夫的“后缀”。

作为记者，燕妮曾为著名的《法兰克福汇报》撰写有关德国三月革命的文章和对威廉·莎士比亚的评论。她和出版商谈判并会说多种外语，其精熟程度超过丈夫。这帮了大忙，因为，马克思夫妇不得不在流亡中度过其大半生。恩格斯称这对夫妻双双"天赋异禀"。随着燕妮辞世，恩格斯说，自己从此痛失燕妮"独特和明智的建议"。

二，为实现八小时工作制做出贡献

1866 年，根据马克思和恩格斯的主张，国际工人协会（史称"第一国际"）将"八小时工作制"作为正式诉求。早在 1810 年代，威尔士人罗伯特·欧文（Robert Owen）就在英国提出了这一口号："八小时工作，八小时睡眠，八小时休闲"。本展上这只怀表刻有该口号。

Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus

该怀表是曼彻斯特"人民历史博物馆"藏品，现在德国历史博物馆的专展上展出。

然而，在英国，法律中从未写入固定员工享有 8 小时工作制。而在加拿大，它从 1899起便已成法。法国是 1919 年，美国是 1938 年，德国是 1918 年。从那以来，相关法律又有所放宽。现在，若干欧洲国家在试验六小时工作制。

三，现代"占领"运动偶像

2011年9月17日，以"占领华尔街"（Occupy Wall Street）为口号的抗议者占领了纽约金融区的祖科蒂公园（Zuccotti Park），抗议少数人变得更富有而绝大多数人变得更穷的经济体系，并呼吁政府更严格监管银行和金融业。 "占领"运动很快传遍全球。该运动借用马克思肖像，配以形象的口号"我可告诉过你们我是对的"，使他成为现代偶像。

Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus

这张海报由 阿兹兰·麦克伦南（Azlan McLennan ）为澳大利亚墨尔本"占领"运动设计。

尤其自21世纪银行业危机以来，马克思的著作重又在全球范围引起关注。他仍被认为是资本主义的最重要批判家之一。不过，他的遗产充满矛盾：作为经济学家，他一再被苏联或民主德国等社会主义独裁政权所滥用，以为其政治制度作辩护。他对犹太同胞的态度也具争议性。例如， 1920 年代，德国共产党就曾将他的著作《论犹太人问题》（ 1844 年）用作反犹宣传。

四，高水平研究对今天仍有启发

当代世界，仍有众多经济学家参考前辈马克思的著作。例如，2013年，法国经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）出版的著作《21世纪资本论》便直接借鉴了马克思开拓性的研究成果《资本论》（1867年）。

Ausstellung Karl Marx im Deutschen Historischen Museum Berlin | Das Kapital

马克思笔迹潦草、难以辨认。燕妮常不得不在交付出版商之前誊清文本

基于马克思的分析，皮凯蒂得出结论： 20 世纪中叶以来，工业化国家中少数人拥有越来越多财富，不平等加剧乃资本主义之属性，对民主制构成威胁。他的书在国际范围引发一场有关资本主义何去何从的辩论。

2013 年，根据荷兰和德国政府的一项联合提案，联合国教科文组织将有马克思本人手写批注的一册首版《资本论》收入"世界记忆文献遗产"。

五，世界公民

马克思对许多国家--如法国、英国、美国、印度、俄罗斯--的政治辩论影响深广，并还在其中一些国家生活过。他曾多次因所谓煽动骚乱行为被寄居国驱逐出境。这位"无产阶级革命"的先驱者几乎一生都以无国籍身份在流亡中度过。婚后，他和燕妮一起去了巴黎。在那里，他开始与出身富有工业家族的弗里德里希·恩格斯合作。

Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus

在伦敦的一张照片——在被迫逃离一个又一个欧洲国家６年后，马克思夫妇在那里定居。

在普鲁士政府要求驱逐他后，马克思夫妇迁至布鲁塞尔，恩格斯也随后搬来。在那里，他们开始着手撰写一份纲领性文件，就是后来的《共产党宣言》。它以如今举世闻名的呼吁作为结语："全世界无产者，联合起来！"　后来，马克思一家又被驱逐出比利时，最终于 1849 年在伦敦避难，直至生命的最后一天。燕妮于 1881 年 12 月 2 日去世；卡尔是 1883 年 3 月 14 日。去世近 200 年后的今天，马克思著作的销量达到长久以来的最高水平。

  • Marx als prophetischer Flaschensammler Karl Marx dient heute gerne als mahnendes Symbol, wenn es um die Schere zwischen Arm und Reich geht. Dieses Berliner Street-Art-Werk zeigt Marx als Flaschensammler, auf dessen T-Shirt steht: I told you how to change the world (Ich habe euch gesagt, wie man die Welt verändern kann). Ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, denn...

    马克思在哪些国家是大明星？

    捡瓶换钱

    如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

  • Geistiger Vater ... es hat ja durchaus Politiker gegeben, die ihr Handeln auf Marx' Theorien begründeten - allerdings selten zum Wohle der eigenen Bevölkerung. Der hier abgebildete neunte Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas stand im April 1969 ganz im Zeichen der geistigen Väter: Die Delegierten ziehen an den Porträts von Marx, Engels, Lenin und Stalin vorbei.

    马克思在哪些国家是大明星？

    伟大导师

    一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

  • Instrument eines Massenmörders So ist das mit Theorien: Sie lassen sich bei Bedarf zu eigenen Gunsten interpretieren und missbrauchen. Dabei wäre Marx wohl nicht begeistert gewesen, von einem Diktator und Massenmörder wie Mao Tsetung instrumentalisiert zu werden. Marx' Ideen mögen revolutionär gewesen sein, für ihre Umsetzung bevorzugte er, wenn möglich, allerdings ein gemäßigtes Vorgehen.

    马克思在哪些国家是大明星？

    统治工具

    马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

  • In seltsamer Gesellschaft Entsprechend nachvollziehbar mag die andauernde Huldigung des Trierer Philosophen noch sein, für deutlich mehr Fragezeichen sorgt dagegen schon eher, wer ständig mit ihm in einem Atemzug gefeiert wird: Hier steht eine Marx-Figur am Tag der Befreiung in der philippinischen Hauptstadt Manila neben denen von Wladimir Lenin und Mao Tsetung.

    马克思在哪些国家是大明星？

    与谁为伍

    如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

  • Ähnlich ergeht es Marx im indischen Bundesstaat Kerala an der tropischen Malabar-Küste (Arabisches Meer), wo er mal wieder neben Lenin und dem Tyrannen Stalin inszeniert wurde. Als sich Indiens Kommunisten 1964 spalteten, bildete sich aus der Kommunistischen Partei CPI übrigens die CPI(M) heraus - das M steht für Marxist.

    马克思在哪些国家是大明星？

    写入党名

    在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

  • Obwohl Kommunismus historisch eng mit Unterdrückung verbunden ist, blieb Marx' Idee einer Gesellschaft ohne Klassen bis heute weltweit ein linkes Leitbild: Lenin, Marx und Engels zieren 2012 auf einer Demonstration zum Tag der Arbeit in Sri Lanka eine Werbetafel.

    马克思在哪些国家是大明星？

    精神领袖

    尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

  • Nach der Kubanischen Revolution ist das mit 8000 Plätzen größte Theater des Landes 1959 nach Karl Marx (um)benannt worden. Hier treten Kubas Musikstars auf, 2017 feierte die politische Führung den 100. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution.

    马克思在哪些国家是大明星？

    哈瓦那的卡尔·马克思剧院

    在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

  • Kapitalismusgegner als Geschenkegeber Den Rauschebart hat er zwar, allerdings ist der Weihnachtsmann ein Symbol für die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Zudem halten sich Gerüchte, die Figur sei die Erfindung eines Brauseherstellers. Bilder aus dem 19. Jahrhundert widerlegen das zwar, ob Karl Marx sich aber als Weihnachtsmann gesehen hätte, wie hier an einer Wand in São Paulo, darf getrost bezweifelt werden.

    马克思在哪些国家是大明星？

    反资本主义的圣诞“马克思”

    圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

  • Ebenbild in Wachs Deutlich gebührender stellt die Pekinger Dependance des Wachsfigurenkabinetts von Madame Tussauds den Philosophen dar: als Denker mit wachen Augen, bereit, für seine Positionen zu streiten. Mit Brille und herausgestreckter Zunge könnte es sich allerdings genauso gut um Albert Einstein handeln.

    马克思在哪些国家是大明星？

    庄严蜡像

    杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

  • Den Kommunisten zu Geld machen Ein Ort steckt allerdings jede noch so verrückte Darstellung im letzten Winkel der Welt in die Tasche: Marx' Heimatstadt Trier macht bei der Vermarktung des berühmten Sohns vor wirklich gar nichts Halt. Vor fünf Jahren installierte ein Konzeptkünstler recht adäquat 500 Marx-Figuren vor der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt. Zu Ehren des diesjährigen 200. Geburtstags...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡地标前

    世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

  • ... hat die Stadt den geistigen Vater des Kommunismus zum Ampelmännchen umfunktioniert. Es gibt ihn nicht nur, wie hier im Bild, in seiner Standardfarbe Rot, sondern tatsächlich auch in Grün zu bestaunen. Damit aber nicht genug, Trier macht mit Karl Marx auch bereitwillig Kasse, etwa mit ...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡交通灯上

    家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

  • ... Quietsche-Entchen, die das Standardwerk Das Kapital in der Hand halten, oder Mouse-Pads, auf denen Karl hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet steht. Ob die Trierer wohl früher schon so drauf waren und Marx seiner Heimatstadt deshalb gleich nach der Schulzeit den Rücken kehrte?

    马克思在哪些国家是大明星？

    马克思小黄鸭

    这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？

    作者: Torsten Landsberg


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