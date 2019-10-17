超级星期六 - 英国脱与不脱的最后决算

（德国之声中文网）经过数次马拉松式会谈，英国和欧盟方面终于与周三就新的脱欧协定达成共识。英国首相约翰逊称这是一项"伟大的协定"。然而，谁笑到最后，谁才笑得最好。周六英国下院的表决中，这一协定能否被议员们多数通过，目前尚不能断言。这也是英国。

下院表决何时开始？

根据路透社公布的议程，下议院将于10月19日周六伦敦时间8：30开始会议。这也是自1982年4月3日讨论阿根廷入侵福克兰群岛以来，英国下院首次在周六开会。首相约翰逊将向议员发表声明，之后是90分钟的辩论，接下来就会进入投票表决环节。

约翰逊需要318票支持方能过关

英国下院共有650个议席，理论上约翰逊需要326票支持，但由于爱尔兰新芬党的七名议员不参与投票，四位正副议长不投票，帮助计票的四名议员也不算在内，因此，约翰逊只需要318即可过关。

一般而言，280名保守党议员的大多数会投票支持约翰逊的退欧协定。不过，也有保守党议员对此协定持保留意见。下院保守党议员史密斯周五对BBC表示，他目前仍不能确定支持或反对。此外，尽管约翰逊此前开除了21名保守党议员，因为这些议员不支持约翰逊无论软硬都在十月底脱欧的立场。保守党内剩余的亲欧派议员如何投票仍充满悬念。

执政伙伴临阵倒戈

民主联盟党（DUP）已经明确表示他们会投反对票。来自北爱尔兰的这一右翼保守派政党过去几年当中一直是执政党的坚定支持者。但由于约翰逊协定可能会在北爱尔兰同英国本土之间设立海关，该党临时倒戈，决定投反对派。

反对党可能成为约翰逊的救命稻草

种种迹象显示，约翰逊在下院表决中获得必要多数的可能性并不大。因为除了本党内部意见不一之外，反对党工党、苏格兰民族党(SNP)和自由民主党都已表示会投反对票。工党领袖科尔宾称：约翰逊的协定比"梅的版本还要糟糕"。不过，也有部分工党党员可能会成为约翰逊关键时刻的救命稻草。上周，19名工党党员联署公开信，宣称"为了国家利益，他们愿意支持一项可以避免无序脱欧的协定。"

表决失败怎么办？

英国首相约翰逊已经明确表示，无论投票结果如何，英国都将在10月31日离开欧盟，区别只是有协定脱欧或无协定脱欧。事实上，根据九月份通过的"本恩"法案（禁止硬脱欧法案），一旦脱欧协定遭到否决，英国政府就需要去布鲁塞尔申请延迟脱欧三个月。

约翰逊则一再重申，他绝不会同意延迟退欧。有鉴于此，更为可能的结局是，约翰逊同其前任特雷萨 · 梅一样宣布辞职，或者举行不信任投票以促成重新大选。