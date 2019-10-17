超级星期六 - 英国脱与不脱的最后决算

（德国之声中文网）经过数次马拉松式会谈，英国和欧盟方面终于与周三就新的脱欧协定达成共识。英国首相约翰逊称这是一项"伟大的协定"。然而，谁笑到最后，谁才笑得最好。周六英国下院的表决中，这一协定能否被议员们多数通过，目前尚不能断言。这也是英国。
下院表决何时开始？
根据路透社公布的议程，下议院将于10月19日周六伦敦时间8：30开始会议。这也是自1982年4月3日讨论阿根廷入侵福克兰群岛以来，英国下院首次在周六开会。首相约翰逊将向议员发表声明，之后是90分钟的辩论，接下来就会进入投票表决环节。
约翰逊需要318票支持方能过关
英国下院共有650个议席，理论上约翰逊需要326票支持，但由于爱尔兰新芬党的七名议员不参与投票，四位正副议长不投票，帮助计票的四名议员也不算在内，因此，约翰逊只需要318即可过关。
一般而言，280名保守党议员的大多数会投票支持约翰逊的退欧协定。不过，也有保守党议员对此协定持保留意见。下院保守党议员史密斯周五对BBC表示，他目前仍不能确定支持或反对。此外，尽管约翰逊此前开除了21名保守党议员，因为这些议员不支持约翰逊无论软硬都在十月底脱欧的立场。保守党内剩余的亲欧派议员如何投票仍充满悬念。
约翰逊首相的“伟大协议”能被半数以上议员接受吗？
执政伙伴临阵倒戈
民主联盟党（DUP）已经明确表示他们会投反对票。来自北爱尔兰的这一右翼保守派政党过去几年当中一直是执政党的坚定支持者。但由于约翰逊协定可能会在北爱尔兰同英国本土之间设立海关，该党临时倒戈，决定投反对派。
反对党可能成为约翰逊的救命稻草
种种迹象显示，约翰逊在下院表决中获得必要多数的可能性并不大。因为除了本党内部意见不一之外，反对党工党、苏格兰民族党(SNP)和自由民主党都已表示会投反对票。工党领袖科尔宾称：约翰逊的协定比"梅的版本还要糟糕"。不过，也有部分工党党员可能会成为约翰逊关键时刻的救命稻草。上周，19名工党党员联署公开信，宣称"为了国家利益，他们愿意支持一项可以避免无序脱欧的协定。"
表决失败怎么办？
英国首相约翰逊已经明确表示，无论投票结果如何，英国都将在10月31日离开欧盟，区别只是有协定脱欧或无协定脱欧。事实上，根据九月份通过的"本恩"法案（禁止硬脱欧法案），一旦脱欧协定遭到否决，英国政府就需要去布鲁塞尔申请延迟脱欧三个月。
约翰逊则一再重申，他绝不会同意延迟退欧。有鉴于此，更为可能的结局是，约翰逊同其前任特雷萨 · 梅一样宣布辞职，或者举行不信任投票以促成重新大选。
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惊呆
“脱欧？什么脱欧？”特雷莎·梅首相满面惊恐。这是3月23日伦敦示威游行队伍中的一个纸板头像，强调再度举行全民公投的诉求。
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救生圈
新公投、新运气，—今年1月中旬，英国人便为此走上伦敦街头，游行队伍中就有这个拿着救生圈的细唇特雷莎。她会扔下这个救生圈吗？
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英国亚马逊
“未来叫作欧洲”—3月23日，伦敦，扮成“神力女超人”的一名活动人士便为此战斗着。她大声疾呼“Put it to the People”—“让人民来决定”。
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穿刺
同一个反脱欧示威行动的参与者们向人们清楚展示了他们所认为的特雷莎·梅正在干什么：处决英国经济。这一塑像的制作者是德国狂欢节花车艺术家雅克·蒂利（Jacques Tilly）。
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“要做爱，不要脱欧”
这一对硬纸板面罩表现的是联邦德国总理默克尔和英国首相梅。3月21日，在欧盟布鲁塞尔峰会前，脱欧反对者中有人戴着它们。至于面罩是否的确很像这两名政府女首脑，这个问题不妨另作讨论— 不过，安吉拉和特雷莎风情万种……？难说吧？
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联合王国热吻欧盟
那还不如这样：联合王国和欧盟的认同可以说就画在了布鲁塞尔这两个峰会示威者的脸上了。这似乎一点都不妨碍俩人间的亲昵劲儿。
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迈开坚定步伐……
……走出欧盟。脱欧的赞同者们当然也能出场。这是2月27日，在英国国会大厦前。
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鼓足勇气
此人喊的是什么口号，不太清楚。然而，这位英国人再清楚不过地表示了赞同脱欧的立场。他的牙刷是否也饰有“联合杰克”旗标？
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脱欧不会是儿戏
也许，某些人会希望，脱欧永远只是一个童话。无论如何，一月中旬在伦敦出现的这个毛绒玩具独角兽表示的是，希望生活在未发生离开欧盟事件的一个粉红色世界上。
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脱下裤子
特雷莎·梅可没想到过：2019年1月15日，下院否决了她的退盟协议法案。就在国会驻地前，一幅人体画守候在了那里。画上是梅首相本人及退盟赞同者约翰逊、戈夫和戴维斯（从右至左）。自2017年10月起，雅克·蒂利的这辆花车跑遍了联合王国。
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肉身约翰逊
这是真人。虽说不是脱欧强硬派约翰逊本人，却是他有血有肉的真人模仿者加尔德隆（Drew Galdron）。他双手持一块标语牌，上有那句经典口号：“退盟：值得吗？”
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脱欧之恶吠
当然，脱欧反对者2018年10月举办的早成佳话的“吠公投”（Wooferendum）的参与者们也允许张口。对不起，该说，张嘴。就像这只大嘴，一付苦相，或许是想到了退盟。
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狗怒
似的，它也属于吠公投：狗狗们的撒尿站。它们特别受到邀请，冲着约翰逊的脸抬腿。脱欧的反对者们以此给自己的领地做记号。